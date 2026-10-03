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Argentina

Carlos Palacios sigue con su coqueteo con la prensa argentina por su gran momento en Boca: “Flechita arriba”

El volante chileno empieza a tomar confianza con la camiseta del cuadro Xeneize y tuvo un buen ingreso ante Unión.

Por Carlos Silva Rojas

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Carlos Palacios y Williams Alarcón ingresaron en el segundo tiempo.
© Boca JuniorsCarlos Palacios y Williams Alarcón ingresaron en el segundo tiempo.

El 2026 de Carlos Palacios empezó con muchos problemas, porque las lesiones no lo dejaban participar en Boca Juniors y recién en el segundo semestre pudo volver a jugar.

La Joya se recuperó y el entrenador del cuadro Xeneize, Rodolfo Arrauabarrena, le dio la chance de mostrarse y el chileno lo está aprovechando, siendo fundamental cada vez que ingresa.

Carlos Palacios ingresó a los 61 minutos en la victoria sobre Unión de Santa Fe por Alan Velasco, y terminó siendo clave en Boca, que se soltó en el complemento y ganó 3-0.

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Prensa argentina alaba a Carlos Palacios por su nivel en Boca Juniors

El rendimiento de Palacios en La Bombonera fue analizado por la prensa argentina, donde ahora empiezan a escribir buenas reseñas cada vez que sale a la cancha.

En Bolavip Argentina analizaron a todos los jugadores de Boca y al chileno le pusieron un 6, señalando que sigue subiendo en su rendimiento en el cierre de la temporada.

Sigue con la flechita arriba. Un buen ingreso en lugar de Velasco, quien pese a tener un partido correcto, empieza a tener un competidor con el nivel del chileno”, escribieron sobre el ex Colo Colo.

Carlos Palacios suma confianza en Argentina. Foto: Boca Juniors

Carlos Palacios suma confianza en Argentina. Foto: Boca Juniors

En tanto, en el sitio partidario Planeta Boca también le dieron un 6 a Carlos Palacios y comentaron que su ingreso por Alan Velasco ayudó al equipo.

“Otro positivo partido e ingreso del chileno. Sigue aprovechando las chances”, sostuvo el portal sobre el volante nacional.

En síntesis

  • Carlos Palacios jugó desde el minuto 61 en la victoria 3-0 de Boca Juniors.
  • Prensa argentina evaluó con nota 6 al chileno tras ingresar por Alan Velasco.
  • El volante superó lesiones del primer semestre de 2026 bajo la DT de Rodolfo Arruabarrena.
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