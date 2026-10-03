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Tenis

La dolorosa derrota de Alejandro Tabilo ante su amigo Denis Shapovalov en Tokio

El chileno tuvo chances de avanzar de ronda en el certamen japonés, sin embargo, cayó ante el zurdo canadiense.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo perdió en Tokio.
© GettyAlejandro Tabilo perdió en Tokio.

Alejandro Tabilo (31°) tuvo un maravilloso estreno en el ATP 500 de Tokio ante Tommy Paul, lo que generó expectativas por su gran rendimiento, sin embargo, perdió en la segunda ronda del certamen japonés.

El chileno nacido en Toronto jugó un partido especial la noche del viernes (sábado en Japón), porque se vio las caras por primera vez en el circuito con su mejor amigo de infancia, el canadiense Denis Shapovalov (46°), quien se llevó la victoria.

En un duelo de zurdos se impuso el canadiense que representa al país norteamericano, y triunfó en el cemento asiático por 7-5, 3-6 y 6-4, en dos horas y 13 minutos de partido.

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Alejandro Tabilo tuvo opciones de ganar el partido, de hecho, supo remontar ante Shapovalov gracias a su buen rendimiento en el segundo set, pero no aguantó la presión.

Alejandro Tabilo no pudo ante Denis Shapovalov. (Photo by Kenta Harada/Getty Images)

Alejandro Tabilo no pudo ante Denis Shapovalov. (Photo by Kenta Harada/Getty Images)

El canadiense se quedó con una apretada victoria tras consumar un único quiebre en el tercer parcial, el que se dio en el décimo juego, cuando Tabilo estaba sacando para igualar las acciones y cedió ante la presión.

Ahora, Alejandro Tabilo se concentra en el Masters 1000 de Shanghai, China, el cual se disputará entre el 7 y el 19 de octubre.

En síntesis

  • Alejandro Tabilo cayó eliminado en segunda ronda del ATP 500 de Tokio.
  • Denis Shapovalov derrotó a Tabilo por 7-5, 3-6 y 6-4 en dos horas.
  • El tenista chileno competirá en el Masters 1000 de Shanghai del 7 al 19 de octubre.
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