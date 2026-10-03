Un futbolista chileno dejó una huella imborrable en suelo azteca, por lo que le hicieron un emotivo homenaje.

Hay varios chilenos que han triunfado en México, pero Carlos “El Búfalo” Poblete logró mucho más que eso: meterse en el fondo de los corazones de los hinchas. Así quedó demostrado en un homenaje que le hicieron.

Poblete comenzó su carrera en Universidad de Chile antes de partir a tierra azteca. En América del Norte se transformó en genio y figura, militando en varios clubes, pero fue en Puebla donde dejó escrito su nombre con letras doradas en las historia del equipo.

La estatua del Búfalo Poblete

Fue en 1986 cuando Carlos Poblete dejó Universidad de Chile y llegó por primera vez a Puebla. En total tuvo tres pasos por este equipo, anotando un total de 92 goles y siendo una de las mayores leyendas del equipo mexicano. Incluso se radicó en ese lugar tras su retiro del fútbol en 1998.

Por su gran paso por el equipo, es que desde el Gobierno de Puebla decidieron homenajear a las figuras históricas del club de la ciudad. Entre ellos están Roberto Ruiz Esparza “El Capi”, José Luis Sánchez “El Chelís”, Manolo Lapuente y claro, el Búfalo Poblete.

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A los homenajeados les realizaron estatuas en la Calzada Ignacio Zaragoza, a solo unos pasos del Estadio Cuauhtémoc, recinto donde hace de local Puebla. De esta manera, los hinchas podrán apreciarlo siempre cuando vayan a apoyar a su equipo.

El Búfalo Poblete, además de sus goles, también es recordado por haber vivido la mejor época del equipo. De hecho, ganó cuatro títulos con Puebla: Primera División, Copa México y Campeón de Campeones en la temporada 1989 y 1990. Además sumó la Copa Concacaf de 1991.

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Además de Puebla y U. de Chile, Poblete también jugó en Ángeles, Cruz Azul, Veracruz, O’Higgins y Unión de Curtidores. Tras su retiro en 1998 ha desempeñado diversas labores en Puebla, como ayudante técnico o dirigente, demostrando la gran consideración que le tienen.