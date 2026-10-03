El homenajeado conversó con RedGol sobre este lindo reconocimiento que le hacen en suelo azteca.

Un chileno tuvo un paso tan exitoso por el fútbol mexicano, que incluso estos no dudaron en realizarle una estatua. Sí, a ese nivel. Carlos “El Búfalo” Poblete fue el homenajeado por Puebla.

Luego de brillar en Universidad de Chile, Poblete llegó a México en 1986. A fuerza de goles, se ganó el cariño eterno de los hinchas de la Franja. Por eso, pese a que su retiro fue en 1998, no lo olvidan y decidieron hacerle un emotivo homenaje por su gran aporte.

La estatua de Búfalo Poblete

Desde el Gobierno de Puebla realizaron estatuas a destacados deportistas de la ciudad y no de los elegidos fue Carlos “El Búfalo” Poblete. Los 92 goles que anotó y los cuatro títulos que ganó en el equipo de esta localidad dejaron una huella imborrable.

ver también ＂No me dieron la oportunidad＂: nació en U de Chile, un virus lo borró de la selección y lleva 39 años fuera del país

“Estoy disfrutando con mi familia y con mis hijos. Está en un bulevar cerca del Estadio Cuauhtémoc. Para uno es un orgullo y se supone que no ha sido inaugurado, pero alguien subió una foto y se viralizó. Fuimos a verla con mi familia y la habían vuelto a tapar”, explicó Poblete a RedGol.

“Más allá de eso, yo ya sabía. Me habían avisado desde la gobernación de este homenaje y nada más un orgullo para mí, para mi familia y para Chile. Es un hermoso reconocimiento”, destacó el ex delantero que hoy tiene 62 años.

Tweet placeholder

Chile enfrentará a México el próximo martes 6 de octubre a las 23:30 horas. Carlos Poblete lleva alrededor de 40 años radicado en suelo azteca, por lo que analizó lo que será el encuentro entre ambas selecciones.

“Sin criticar al señor Nicolás Córdova, pero un interinato que lleva más de un año… yo creo que debería tener decisiones más firmes. Será muy complicado suplantar a tanto crack de la generación dorada. México igual vive una nueva etapa con Rafa Márquez y solo ha jugado dos partidos y ha empatado los dos. Vamos a ver qué pasa el martes“, cerró el Búfalo Poblete.