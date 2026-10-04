El elenco dirigido por Rafael Márquez quedó con varios damnificados tras el encuentro ante Estados Unidos y tiene que rearmar el equipo para medirse ante los dirigidos por Nico Córdova

La selección de México ya empieza a preparar el último partido de la fecha FIFA. Lo que será ante Chile este próximo martes 6 de octubre.

La “Tri” ahora dirigida por Rafael Márquez viene de sufrir un tropezón de aquellos, ya que perdió por 3-0 a ante Estados Unidos. Lo que profundizó la crisis del adiestrador. Esto porque pasó de ser el ayudante de Javier Aguirre, y ahora está al mando de el primer equipo.

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Pero Chile mientras solo tiene de baja a Marcelino Núñez y recupera a Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, el equipo mexicano debe enfrentar al menos cuatro ausencias. Las primeras confirmadas son Hirving Lozano y Mateo Chávez.

El Chucky presentó molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda, por lo que dejó la concentración. Mientras que el lateral del AZ Alkmaar recibió la roja directa por una agresión sobre el estadounidense Sebastián Berhalter.

Pero la lista sigue. También el volante Luis Romo, que fue clave en el Mundial, tampoco está disponible por problemas físicos.

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Ahora el que está en duda es Gilberto Mora. La figura de 17 años jugó 64 minutos en el empate ante Colombia. Sin embargo, no pudo jugar en el empate frente a Perú ni tampoco ante Estados Unidos.

Gilberto Mora, que se hizo conocido en el Mundial Sub 17 en Chile, ahora es duda para el duelo de este martes.

El tema es que se esperará hasta último minuto al jugador del Tijuana. Por lo mismo, viajará con la delegación hasta Los Ángeles a la espera de que pueda decir presente ante Chile.

¿Cuándo juega Chile contra México?

El partido válido por la última fecha FIFA entre Chile y México está programado para el próximo martes 6 de septiembre. Nicolás Córdova buscará acabar con la mala racha que arrastra ante Canadá y Estados Unidos. Mientras que Rafa Márquez sueña con ganar su primer partido al mando de la “Tri”.

El encuentro en Los Angeles Memorial Coliseum en Estados Unidos, está fijado para las 23:30 horas de Chile. Lo que será transmitido por TV a través de Mega y en streaming mediante la opción de Mega GO.