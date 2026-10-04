El Pitbull ladró fuerte a la intención de regreso de los históricos de parte del King, por lo que asegura que el camino es otro.

La selección chilena atraviesa por un momento crítico en la actualidad, donde incluso Arturo Vidal hizo una propuesta de un regreso de los jugadores históricos del plantel.

Fue en una de sus reacciones donde el King aseguró que este equipo necesita el regreso de los experimentados, donde sumó a Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez y Gary Medel.

Por lo mismo, fue el mismo Pitbull quien le respondió a Vidal esta idea para reflotar al equipo de todos, donde le dejó en claro que esto no pasa por su cabeza.

La idea de repetir la generación dorada está lejos en la selección chilena. Foto: Paul Plaza/Photosport

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Medel y la Roja: “Hay que puro apoyar”

Fue en conversación con el diario Las Últimas Noticias donde Gary Medel abrió su corazón con el tema de la selección chilena, dejando en claro que ya es una etapa que cerró hace mucho.

Por lo mismo, la idea de Arturo Vidal la toma con distancia: “No estoy de acuerdo con la idea de Arturo. Yo ni loco lo haría. La exigencia ahí es mucha. Mi momento de la selección ya pasó”.

Si bien toma distancia para un retorno a la Roja, tiene clara su forma de apoyar un nuevo proceso, pese a los problemas que ha tenido y la lejanía con las buenas campañas.

“Yo creo que hay que puro apoyar. No sacamos nada con discutir entre nosotros. Yo sólo quiero que a Chile le vaya bien”, remató el jugador de Universidad Católica.