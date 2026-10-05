Mientras todavía está en veremos la opción del "Ingeniero", en Norteamérica se mencionó al ex DT de España y Real Madrid como una de las alternativas en carpeta del gerente de selecciones Felipe Correa.

Corre el tiempo a toda prisa para que la Selección Chilena pueda encontrar al entrenador que comande el proceso rumbo al Mundial 2030. Si bien la primera opción es Manuel Pellegrini, desde la ANFP comienzan a surgir otras alternativas.

El periodista Christopher Brandt, de la cadena ESPN, dio a conocer que en la carpeta del gerente de selecciones Felipe Correa hay tres nombres en carpeta para ser presentados a la próxima dirigencia del fútbol nacional tras las elecciones de noviembre.

De esos tres nombres que menciona el reportero para la Selección, hay uno que llama poderosamente la atención, pues no tiene un pasado en el fútbol chileno. La referencia es para Julen Lopetegui, ex entrenador de España y que dirigió a Qatar en el Mundial 2026.

Julen Lopetegui es opción para dirigir a la Selección Chilena (Getty Images)

El “plan B” para ser el nuevo DT de la Selección

El tema es que Lopetegui no es el único. Según Brandt, hay otras dos alternativas que están en carpeta de Correa para ser opción como entrenador. Ambos tienen en común que son argentino y tienen un pasado en nuestro balompié, con relativo éxito.

El primero de los nombres acercados a la Selección es Nicolás Larcamón, actual técnico del Sporting Gijón de España y que pasó por tres equipos chilenos como Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido entre 2017 y 2020.

El segundo supo ser campeón en nuestro país, como es Gustavo Álvarez, quien fue campeón del fútbol nacional con los acereros en 2023 y conquistó la Copa Chile 2024 con Universidad de Chile, además de la Supercopa 2025. Hoy dirige en Liga Deportiva Universitaria de Quito.

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¿Cuándo juega La Roja?

La Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova disputará su último partido amistoso de la gira por Norteamérica ante México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, este martes 6 de octubre desde las 23:30 horas.

En síntesis