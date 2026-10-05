Desde Estados Unidos mencionan que la ANFP tiene contemplada esta estipulación en el vínculo del "Ingeniero" en España y que lo acerque por fin al Equipo de Todos.

En momentos donde todavía existen muchísimas dudas respecto a si Manuel Pellegrini llegará por fin a dirigir la Selección Chilena, desde Estados Unidos, donde culmina la gira de partidos amistosos por Norteamérica, surgieron importantes novedades.

El periodista Christopher Brandt de la cadena ESPN, reveló que desde la dirigencia de la ANFP están en conocimiento de que el contrato del “Ingeniero” con el Betis posee una cláusula que le permitirá asumir en La Roja antes de junio del 2027.

Si bien el reportero advierte que todo seguirá dependiendo de quién se convierta en el nuevo presidente del fútbol chileno, en California recalcaron que Pellegrini podría usar estipulación para concretar su salida de España a partir de enero del próximo año, sin especificarse una suma de dinero.

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La cláusula que pone a Pellegrini más cerca de La Roja

En esa línea, desde el propio Betis su director deportivo Manu Fajardo reconoció en entrevista con radio Onda Cero que “es pronto para hablar de su renovación. Ahora mismo no está ahí el foco. A día de hoy no está sobre la mesa hacer una renovación“.

De todas formas, el ejecutivo hispano no pierde las esperanzas de retener a Pellegrini en sus filas y advierte que “como él, hay jugadores importantes que terminan en 2027“, lo que abre más incertidumbre respecto a si llegará finalmente a la Selección.

La realidad es que, según dijo Christopher Brandt en Estados Unidos, el Ingeniero es el máximo candidato para ser el próximo entrenador del Equipo de Todos. Pero tampoco es el único. Incluso advierte que hay hasta tres nombres en carpeta.

Manuel Pellegrini es el principal candidato a ser el técnico de la Selección Chilena (Photosport)

¿Cuándo juega La Roja?

La Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova disputará su último partido amistoso de la gira por Norteamérica ante México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, este martes 6 de octubre desde las 23:30 horas.

En síntesis