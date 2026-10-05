Si bien todos en La Roja sueñan con el Ingeniero, su futuro está en Real Betis y no en Juan Pinto Durán.

Manuel Pellegrini es el nombre que más ha sonado en la selección chilena en los últimos meses. Es un deseo, pero ¿Cuánto hay de realidad en ello? En España la tienen muy clara.

Desde la salida de Ricardo Gareca de La Roja que se inició la búsqueda de entrenador en Juan Pinto Durán. Por mientras, el interinato de Nicolás Córdova se ha estirado más que sueldo mínimo en 2026. Al profe métricas no lo ha ido bien y arrastra bastantes polémicas.

¿Llega Pellegrini?

Todos desean que Manuel Pellegrini llegue a Chile. Su trayectoria en clubes como River Plate, Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City y Real Betis, lo hacen el candidato ideal. Sin embargo, la realidad es que es “improbable” que arribe. Así lo dicen en España.

Desde El Desmarque, medio sevillano, se colgaron de las informaciones que surgen en Chile sobre un posible arribo del Ingeniero a Juan Pinto Durán. Si bien reconocen el deseo de Pellegrini por hacerse cargo de la selección en algún momento, echaron por tierra esta opción.

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“Por mucho que afirmen en el país sudamericano, parece muy improbable que se vaya antes de acabar la temporada”, indica el citado medio sevillano. Las razones son lógicas a lo que es Manuel Pellegrini. El hombre suele respetar sus contratos y esta no sería la ocasión para hacer lo contrario. su vínculo con Betis es hasta mediados de 2027.

Una de las principales trabas que ha tenido la llegada de Pellegrini o de cualquier entrenador a la selección chilena, son las elecciones en la ANFP el próximo mes de noviembre. Sin saber quién será el nuevo jefe, es complejo acercar posiciones e iniciar negociaciones.

Pellegrini seguirá al mando de Betis, al menos hasta 2027. Imagen: Getty

Por ahora lo concreto es que Nicolás Córdova seguirá al mando de La Roja, más allá de los malos resultados y las controversias de su estirado ciclo. Chile pasa por uno de sus peores momentos tras quedar fuera de tres Copa del Mundo de forma consecutiva.