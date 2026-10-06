Claudio Bravo entiende que el momento actual del fútbol chileno requiere con urgencia la presencia de un DT de la talla de Pellegrini.

Claudio Bravo habló sobre el nuevo entrenador de la selección chilena, siendo claro que la terna que maneja la Federación de Gustavo Álvarez, Julen Lopetegui y Nicolás Larcamón le parece mala.

“De los tres no me gusta ninguno. Ninguno sería candidato si yo tuviera la fuerza de poder elegir”, sostuvo en ESPN, donde trabaja como panelista.

¿Su candidato? Manuel Pellegrini. “Sí me la jugaría por Manuel. Soy pro Manuel Pellegrini porque trabajé con él, sé la capacidad que tiene, el enorme prestigio que tiene a nivel mundial”, adelantó.

“Creo que nuestro fútbol necesita de ese prestigio, de esa valía que tiene él, de esa espalda que lleva a lo largo de muchos años”, agregó para que se hagan las gestiones y tome el mando de la Roja.

“Para mí, es el candidato ideal sobre todo en este momento que estamos pasando a nivel futbolístico. Desde la creación de una ciudad deportiva nueva, donde sí tenga la capacidad él de poder construir algo nuevo, algo de excelencia, donde sí apostemos a reconstruir el fútbol de una manera distinta. Tiene la capacidad de poder hacerlo”, manifiesta Bravo.

Pellegrini es imposible que llegue “hoy” a la Roja

El ex meta eso sí indica que Manuel Pellegrini no está disponible en este momento para venir a la selección chilena y habrá que proponerle un plan.

“Al día de hoy no, porque no existe ni la toma de decisiones y por el presente futbolístico de él es muy complicado sacarlo. Y el Betis va a hacer todo lo posible por mantenerlo, porque te genera un nivel futbolístico increíble”, explica.

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Sabe que con Pellegrini, el Betis ha dado pasos agigantados en su nivel de juego. “Te genera que el Betis está compitiendo a nivel de Champions y te genera rédito económico. Qué club no quiere eso”, detalla.

Finalmente dice que el Ingeniero “tiene una continuidad de muchos años y ni hablar del prestigio que le genera a los jugadores que él llama y quieren venir, incluso a jugar gratis en los equipos”.