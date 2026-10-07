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Colo Colo

Colo Colo vs. Coquimbo Unido: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera 2026

El Cacique vuelve al Campeonato Nacional tras su paso por Copa Chile y visitará a los Piratas.

Por Franccesca Arnechino

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Los Albos regresan al torneo nacional enfrentando al conjunto pirata.
© Photosport.Los Albos regresan al torneo nacional enfrentando al conjunto pirata.

Colo Colo vuelve a poner el foco en la Liga de Primera. Luego de su accidentado partido ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile, el equipo dirigido por Fernando Ortiz prepara su regreso al torneo nacional.

El Cacique viajará a la cuarta región para enfrentar a Coquimbo Unido, en un duelo que se disputará este domingo y que marcará el retorno a la competencia.

Los Albos buscarán sumar una nueva victoria en su recorrido por la Liga de Primera.

Los Albos buscarán sumar una nueva victoria en su recorrido por la Liga de Primera.

Colo Colo vs. Coquimbo Unido: Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 11 de octubre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026

El partido amistoso entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
ANFP reprograma el segundo tiempo de Colo Colo y Puerto Montt por Copa Chile

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ANFP reprograma el segundo tiempo de Colo Colo y Puerto Montt por Copa Chile

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

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