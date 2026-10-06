Este bastión que ha tenido el Cacique en la temporada 2026 fue convocado por Nicolás Córdova y dejó una clara visión en torno a posibles destinos después de salir de Pedrero.

Nicolás Córdova decidió llevar a cinco jugadores de Colo Colo a la gira por América del Norte que la Roja cerrará en un amistoso frente a México. Ha sido una aventura con una gran polémica, pues Marcelino Núñez aludió “motivos personales” para abandonar la concentración.

De todas maneras, Córdova no salió de esa versión oficial para explicar la repentina ausencia del mediocampista del Ipswich Town. Eso sí, este periplo sirvió para que Jonathan Villagra disputara sus primeros dos partidos en la selección chilena.

El defensor central ha sido un bastión de Colo Colo durante la temporada 2026. De la mano de Fernando Ortiz, el Jona se consolidó en una línea de tres zagueros que ha dado muchos resultados en los albos: además del ex Unión Española, aparecen Arturo Vidal y el uruguayo Joaquín Sosa.

Jonathan Villagra en acción durante el amistoso vs Canadá. (Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images).

Pues bien, en la antesala al amistoso frente a México, Villagra fue consultado abiertamente por su evaluación de la Liga MX. “Es atractivo el mercado mexicano, obvio. Ha ido en un ascenso a gran nivel”, manifestó el marcador de 25 años que también pasó por el fútbol formativo de Cobreloa.

“Exporta mucho hacia Europa. Tiene muy buenos equipos, se compite a un gran nivel. Para el jugador chileno es muy abordable ir al mercado mexicano”, agregó el jugador del Cacique, quien ha disputado 30 partidos en la campaña 2026 entre la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga.

Villagra tiene razón, pero no tanta: hay cuatro futbolistas chilenos en la Liga MX en estos momentos. Rodrigo Echeverría y Sebastián Vegas militan en el Club León, Felipe Mora está en el Atlético San Luis y Daniel Piña se incorporó recientemente a los Bravos de Juárez. También está Víctor Dávila, aunque no fue inscrito en el América. Además, está el DT del Querétaro Esteban González.

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De Colo Colo a la Roja: Jonathan Villagra elogia a México con mensaje para Chile

Jonathan Villagra se ganó su citación a la Roja gracias al buen nivel que ha mostrado en Colo Colo durante todo el año. Y sabe que el apretón frente al Tri será complejo, aunque ellos llegarán a este amistoso tras perder por 3-0 frente a Estados Unidos.

“La selección mexicana desde Chile se ve bien. Hicieron un muy buen papel en el Mundial, lo dieron todo. Quedaron eliminados contra una selección favorita, candidata. Pero compitieron a gran nivel, van en alza”, aseguró Villagra en alusión a la derrota azteca ante Inglaterra.

Agregó que “será un partido peleado para nosotros. Nos sirve competir con selecciones así que están pasando un buen momento y vienen bien. Feliz de jugar este tipo de partidos. Tanto México como Estados Unidos son selecciones que vienen muy bien. Hicieron un muy buen papel en el Mundial”.

Jonathan Villagra en una práctica de la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

“Están en un muy buen nivel para nosotros que no jugamos el Mundial poder competir. Tiene jugadores de jerarquía, jóvenes que están dando lo mejor y demuestran su calidad. Pero nosotros también tenemos buenos jugadores”, lanzó el defensor.

Y prosiguió con su defensa al futbolista chileno. “Hay con qué competirle a ellos, hay materia prima en Chile. Es sólo darle rodaje, tener competencia, creer en el jugador. Eso va a llegar a un punto en que va a salir todo bien”, sentenció el zaguero del Cacique.

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Revive la conferencia de prensa de Nicolás Córdova y Jonathan Villagra

¿Cuándo juega México vs la selección chilena?

México se medirá a Chile este martes 6 de octubre a contar de las 23:30 horas en Los Angeles Memorial Coliseum, estadio que tiene capacidad para 77 mil 500 personas.