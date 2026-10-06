El defensor central analizó las polémicas declaraciones del DT , que culpó a jugadores por su nivel tras la derrota ante Estados Unidos.

La era de Nicolás Córdova al mando de la selección chilena ha estado llena de polémicas, a pesar de que el entrenador está simplemente de forma interina a cargo del equipo.

Una situación muy desagradable se produjo tras la derrota de la Roja ante Estados Unidos, puesto que el DT criticó abiertamente a Leandro Hernández, señalando que su nivel es inferior por jugar en el fútbol chileno, lo que provocó una fuerte polémica.

“Que sepan que en la última contra de Leandro (Hernández) no va avanzar, que hay otras velocidades y en Chile a lo mejor le alcanza“, fueron las palabras de Córdova sobre el colocolino.

ver también Nicolás Córdova habla de la opción de renunciar a la selección chilena: “A veces cansa”

Jonathan Villagra defiende a Nicolás Córdova por las críticas a los jugadores de la Roja

Los dichos de Córdova fueron comentados por el defensor de la selección chilena Jonathan Villagra, quien en conferencia de prensa previa al partido de este martes con México le restó importancia a la situación.

“Como jugador estamos expuesto a las críticas, a todo tipo de comentarios. Con respecto a lo que dijo Nico con nombres, creo que es por el bien de la Selección, por el bien del jugador y que se solucione esa falencia“, dijo el zaguero de Colo Colo.

“Yo no le veo ningún problema, somos gente adulta ya, todos los jugadores estamos dispuestos a escuchar y él es el técnico, así que más lo vamos a escuchar a él”, cerró el tema Villagra.

Jonathan Villagra, que debutó en la Roja en la gira norteamericana, asoma como titular para el juego que se desarrollará este martes ante México en Los Ángeles.

En síntesis

Nicolás Córdova criticó públicamente el nivel del futbolista colocolino Leandro Hernández.

criticó públicamente el nivel del futbolista colocolino Leandro Hernández. Jonathan Villagra respaldó los dichos de Córdova en la previa contra México.

respaldó los dichos de Córdova en la previa contra México. El zaguero Jonathan Villagra asoma como titular ante México en Los Ángeles.

ver también Dos “retornos” y dos grandes sorpresas: la novedosa formación de Chile para desafiar a México

¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.