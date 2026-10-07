Fueron múltiples los regalos que recibió el astro argentino Lionel Messi en su último partido con la selección de Argentina, donde quizás el más llamativo (y ostentoso) fue el que realizó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En los camarines del Estadio Monumental de Buenos Aires luego del triunfo albiceleste por 3-0 ante Benin, el ejecutivo paraguayo se acercó al ’10’ para entregarle una serie de obsequios tanto al futbolista como a su esposa, Antonela Roccuzzo.

Entre todos los presentes que el timonel de la Conmebol le otorgó a Messi llamó la atención dos jinetas de capitán, para el futbolista y su pareja, con detalles dorados, que fueron hechos en Chile por el fabricante de medallas y trofeos Milled.

El ostentoso regalo del presidente de Conmebol a Messi

Otros presentes para el futbolista trasandino fueron una réplica del trofeo de la Finalissima que conquistó en 2022 ante Italia en Londres, un anillo de oro además de la pelota oficial de la Copa América 2021 que ganaron ante Brasil en Maracaná.

“Sabemos que ningún regalo alcanza para agradecer todo lo que Leo le dio al fútbol, pero quisimos que su historia y sus conquistas quedarán guardadas para siempre. ¡Gracias por tanto, Leo! Tu legado será eterno”, fue lo que escribió el presidente de Conmebol en sus redes sociales.

ver también No lo conservó: El especial regalo que Fernando Vejar le dio a Lionel Messi en su despedida de Argentina

En síntesis