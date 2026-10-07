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Fútbol Internacional

Presidente de Conmebol le regala a Lionel Messi una jineta de oro hecha en Chile

Eldirigente paraguayo Alejandro Domínguez le entregó como presente al astro argentino dos ostentosas ofrendas hechas en oro por una joyería nacional.

Por Alfonso Zúñiga

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Los ostentosos regalos que el presidente de Conmebol le dio a Messi.
© CapturaLos ostentosos regalos que el presidente de Conmebol le dio a Messi.

Fueron múltiples los regalos que recibió el astro argentino Lionel Messi en su último partido con la selección de Argentina, donde quizás el más llamativo (y ostentoso) fue el que realizó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En los camarines del Estadio Monumental de Buenos Aires luego del triunfo albiceleste por 3-0 ante Benin, el ejecutivo paraguayo se acercó al ’10’ para entregarle una serie de obsequios tanto al futbolista como a su esposa, Antonela Roccuzzo.

Entre todos los presentes que el timonel de la Conmebol le otorgó a Messi llamó la atención dos jinetas de capitán, para el futbolista y su pareja, con detalles dorados, que fueron hechos en Chile por el fabricante de medallas y trofeos Milled.

El ostentoso regalo del presidente de Conmebol a Messi

Otros presentes para el futbolista trasandino fueron una réplica del trofeo de la Finalissima que conquistó en 2022 ante Italia en Londres, un anillo de oro además de la pelota oficial de la Copa América 2021 que ganaron ante Brasil en Maracaná.

“Sabemos que ningún regalo alcanza para agradecer todo lo que Leo le dio al fútbol, pero quisimos que su historia y sus conquistas quedarán guardadas para siempre. ¡Gracias por tanto, Leo! Tu legado será eterno”, fue lo que escribió el presidente de Conmebol en sus redes sociales.

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En síntesis

  • Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, llenó de regalos a Lionel Messi tras vencer a Benin.
  • Entre los obsequios destacan dos jinetas de capitán hechas en Chile por la empresa Milled.
  • También recibió una réplica de la Finalissima, un anillo de oro y el balón de Copa América.
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