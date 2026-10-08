Más de un millón de visualizaciones: Revelan curioso diálogo de árbitro chileno en despedida de Lionel Messi

El juez nacional Fernando Véjar fue captado con una particular consulta al crack trasandino en su último partido por su selección.

El fútbol trasandino está de luto. Lionel Messi se retiró oficialmente de la selección de Argentina. Tras 21 años representando a su escuadra, el diez decidió ponerle fin a una exitosa etapa.

Su debut fue el 17 de agosto de 2005 ante Hungría. En total disputó 208 partidos y convirtió 126 goles. Además entregó 68 asistencias. Entre sus títulos destacó la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos en 2008, la Copa América en 2021 y 2024, y la Finalissima en 2022.

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Aunque por lejos el logro más importante fue lo realizado en el Mundial de Qatar en 2022 donde logró levantar la copa de campeón ante Francia en una definición de infarto por penales.

Ante esto, la AFA decidió armar una fiesta tamaño XXL en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Con lleno total y una decena de artistas en la previa, se realizó el partido de despedida para Messi.

El rival fue el todo poderoso Benín. La selección africana prácticamente se bajó del avión y saltó a la cancha para decir presente en la despedida de Lionel.

“¿Lo termino?”: El curioso diálogo de Fernando Vejar con Lionel Messi

El resultado fue un 3-0 contundente para la selección Argentina. Lionel Messi marcó de penal y cerró así una jornada que difícilmente podrá olvidar.

Sin embargo, en el encuentro del reciente martes se registró un curioso diálogo con el arbitro Fernando Véjar que no pasó desapercibido. Esto porque en los minutos finales, el juez nacional no encontró nada mejor que preguntarle a Messi si debía continuar el partido.

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“¿Lo terminó?”, fue la consulta del chileno. “Sí, dale”, respondió Messi. Al instante el juez llevó los brazos al cielo y puso final al partido de despedida del jugador. Momento que en la plataforma de X lleva más de un millón de visualizaciones.

Pero que a su vez despertó diversas suspicacias por el trato con el jugador trasandino y los cobros que recibió a su favor a lo largo de su carrera. ¡Juzgue usted!