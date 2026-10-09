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Internacional

Kimberley Abbott revela el costo de acompañar la carrera de Ben Brereton: “Termina pasándote la cuenta”

La pareja del chileno habló sobre la maternidad, las mudanzas y su actual embarazo.

Por Franccesca Arnechino

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Kimberley reconoció que las constantes mudanzas terminan afectando a la familia.
© Instagram.com/kimberleyabbotttKimberley reconoció que las constantes mudanzas terminan afectando a la familia.

Kimberley Abbott, pareja de Ben Brereton Díaz, compartió una reflexión sobre cómo ha sido criar a sus hijos mientras acompaña la carrera profesional del delantero de La Roja, marcada por los cambios de clubes y mudanzas entre distintos países.

A través de sus redes sociales, la modelo e influencer inglesa contó que por tres años ha sido mamá a tiempo completo y que recién ahora ha podido permanecer más de seis meses y medio en un mismo lugar.

La influencer destacó que permanecer más tiempo en un lugar facilita crear rutinas para sus hijos.

La influencer destacó que permanecer más tiempo en un lugar facilita crear rutinas para sus hijos.

Las dificultades de las constantes mudanzas

“He sido mamá a tiempo completo durante unos tres años y, en esos tres años, esta es la primera vez que pasamos más de seis meses y medio en un lugar”, relató.

Abbott explicó que mantenerse en un mismo sitio le ha permitido establecer una rutina más estable para sus hijos, Mason y Honey, algo que se vuelve más complejo cuando la carrera de un futbolista obliga a cambiar de ciudad o país.

“Me resulta mucho más fácil poder construir una rutina para los niños sabiendo que en seis meses no nos vamos a mudar otra vez”, comentó.

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Aunque reconoció que trasladarse de un lugar a otro también ha sido una experiencia entretenida, admitió que la inestabilidad termina afectando a la familia.

“Definitivamente termina pasándote la cuenta”, confesó, en declaraciones que también fueron destacadas por LUN.

La influencer reveló que ha probado cerca de diez carreras y confesó que antes sentía vergüenza por esos cambios, hasta que aprendió a ver el fracaso de otra manera.

Kimberley Abbott también habló de su embarazo

En sus declaraciones, la pareja de Brereton también compartió cómo ha vivido su actual embarazo y reconoció que comenzó a experimentar algunas molestias.

“Estoy empezando a sentirme muy cansada. La acidez comenzó por las noches y estoy durmiendo con mi almohada de embarazo”, detalló.

Abbott mostró una faceta más personal de la vida familiar junto al atacante chileno, abordando la maternidad y el impacto que puede tener la carrera futbolística en la estabilidad cotidiana.

En resumen…

  • Kimberley Abbott reconoció que las constantes mudanzas terminan afectando a la familia.
  • La influencer destacó que permanecer más tiempo en un lugar facilita crear rutinas para sus hijos.
  • También compartió que siente cansancio y acidez durante su actual embarazo.
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