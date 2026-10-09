La pareja del chileno habló sobre la maternidad, las mudanzas y su actual embarazo.

Kimberley Abbott, pareja de Ben Brereton Díaz, compartió una reflexión sobre cómo ha sido criar a sus hijos mientras acompaña la carrera profesional del delantero de La Roja, marcada por los cambios de clubes y mudanzas entre distintos países.

A través de sus redes sociales, la modelo e influencer inglesa contó que por tres años ha sido mamá a tiempo completo y que recién ahora ha podido permanecer más de seis meses y medio en un mismo lugar.

La influencer destacó que permanecer más tiempo en un lugar facilita crear rutinas para sus hijos.

Las dificultades de las constantes mudanzas

“He sido mamá a tiempo completo durante unos tres años y, en esos tres años, esta es la primera vez que pasamos más de seis meses y medio en un lugar”, relató.

Abbott explicó que mantenerse en un mismo sitio le ha permitido establecer una rutina más estable para sus hijos, Mason y Honey, algo que se vuelve más complejo cuando la carrera de un futbolista obliga a cambiar de ciudad o país.

“Me resulta mucho más fácil poder construir una rutina para los niños sabiendo que en seis meses no nos vamos a mudar otra vez”, comentó.

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Aunque reconoció que trasladarse de un lugar a otro también ha sido una experiencia entretenida, admitió que la inestabilidad termina afectando a la familia.

“Definitivamente termina pasándote la cuenta”, confesó, en declaraciones que también fueron destacadas por LUN.

La influencer reveló que ha probado cerca de diez carreras y confesó que antes sentía vergüenza por esos cambios, hasta que aprendió a ver el fracaso de otra manera.

Kimberley Abbott también habló de su embarazo

En sus declaraciones, la pareja de Brereton también compartió cómo ha vivido su actual embarazo y reconoció que comenzó a experimentar algunas molestias.

“Estoy empezando a sentirme muy cansada. La acidez comenzó por las noches y estoy durmiendo con mi almohada de embarazo”, detalló.

Abbott mostró una faceta más personal de la vida familiar junto al atacante chileno, abordando la maternidad y el impacto que puede tener la carrera futbolística en la estabilidad cotidiana.

En resumen…