Kimberley Abbott, pareja de Ben Brereton Díaz, compartió una reflexión sobre cómo ha sido criar a sus hijos mientras acompaña la carrera profesional del delantero de La Roja, marcada por los cambios de clubes y mudanzas entre distintos países.
A través de sus redes sociales, la modelo e influencer inglesa contó que por tres años ha sido mamá a tiempo completo y que recién ahora ha podido permanecer más de seis meses y medio en un mismo lugar.
La influencer destacó que permanecer más tiempo en un lugar facilita crear rutinas para sus hijos.
Las dificultades de las constantes mudanzas
“He sido mamá a tiempo completo durante unos tres años y, en esos tres años, esta es la primera vez que pasamos más de seis meses y medio en un lugar”, relató.
Abbott explicó que mantenerse en un mismo sitio le ha permitido establecer una rutina más estable para sus hijos, Mason y Honey, algo que se vuelve más complejo cuando la carrera de un futbolista obliga a cambiar de ciudad o país.
“Me resulta mucho más fácil poder construir una rutina para los niños sabiendo que en seis meses no nos vamos a mudar otra vez”, comentó.
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Aunque reconoció que trasladarse de un lugar a otro también ha sido una experiencia entretenida, admitió que la inestabilidad termina afectando a la familia.
“Definitivamente termina pasándote la cuenta”, confesó, en declaraciones que también fueron destacadas por LUN.
La influencer reveló que ha probado cerca de diez carreras y confesó que antes sentía vergüenza por esos cambios, hasta que aprendió a ver el fracaso de otra manera.
Kimberley Abbott también habló de su embarazo
En sus declaraciones, la pareja de Brereton también compartió cómo ha vivido su actual embarazo y reconoció que comenzó a experimentar algunas molestias.
“Estoy empezando a sentirme muy cansada. La acidez comenzó por las noches y estoy durmiendo con mi almohada de embarazo”, detalló.
Abbott mostró una faceta más personal de la vida familiar junto al atacante chileno, abordando la maternidad y el impacto que puede tener la carrera futbolística en la estabilidad cotidiana.
En resumen…
- Kimberley Abbott reconoció que las constantes mudanzas terminan afectando a la familia.
- La influencer destacó que permanecer más tiempo en un lugar facilita crear rutinas para sus hijos.
- También compartió que siente cansancio y acidez durante su actual embarazo.