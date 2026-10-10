Ambos jugadores fueron titulares en el empate 2-2 ante Instituto, mientras suman fuerza para repetir ante Vasco en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors empató por un marcador de 2-2 ante Instituto, en un duelo que marcó la jornada del viernes en el fútbol de Argentina, con dos chilenos de protagonistas.

Carlos Palacios y Williams Alarcón estuvieron desde el primer minuto, en un plantel mixto que presentó el cuadro Xeneize, teniendo en cuenta que en la semana deben disputar la primera semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Ambos jugadores nacionales estaban en la mira de la crítica, por una nueva oportunidad del técnico Arruabarrena, pero pasaron la prueba en la evaluación, tanto así que uno aspira a ser titular ante los brasileños.

ver también DT de Boca abre la puerta al chileno Williams Alarcón para la semi de la Sudamericana tras lesión de Leandro Paredes

Palacios y Alarcón destacan en Boca que mira la semifinal de Copa Sudamericana

Pese al empate 2-2 de Boca Juniors, los chilenos fueron bien evaluados por la crítica en Argentina, dejando en claro que pueden volver a tener otra oportunidad, siendo el más llamativo Williams Alarcón.

Planeta Boca lo evaluó con nota 6,0 lo que lo apunta nuevamente ante Vasco, teniendo en cuenta la lesión de Leandro Paredes: ” Aceptable encuentro del volante. No desaprovechó la chance. Se perfila como fija para el recambio”.

Por otro lado, TyC Sports, se sumó, aunque un poco más crítico con un 5,5: “Venía haciendo un partido correcto tirando a bueno hasta que tomó la decisión de equivocarse permanentemente. Varias salidas en falso del fondo y se cansaron de anticiparlo en todo el segundo tiempo. Debe mejorar si quiere sustituir a Paredes en esta seguidilla que se avecina”.

Por su lado, Carlos Palacios, que venía de buenas actuaciones, no brilló, pero pudo sacar adelante su tarea, según Planeta Boca con un 5,0: “No pudo gravitar tanto como los últimos partidos. Le costó pesar en el encuentro”.

En cambio TyC Sports, lo miró con un gran optimismo con un 6,0: “Tuvo un primer tiempo intrascendente y mejoró por completo en la segunda mitad. Mostró capacidad para conducir y asociarse con sus compañeros. Sobre el final tuvo una clara para ganarlo, pero se la sacó Marcos Ledesma”.