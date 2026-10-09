La Joya recibirá la oportunidad de ir desde el arranque ante Instituto de Córdova, duelo importantísimo para que el xeneize se quede con el título de campeón de la tabla anual.

Carlos Palacios está cerca de recibir una gran oportunidad de brillar con la camisetea de Boca Juniors. El cuadro xeneize enfrentará esta noche desde las 19:30 (hora de Chile) a Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Apertura, justo antes de ver acción en la semis de Copa Sudamericana.

Pese a que el foco parece estar puesto en el desafío internacional ante Vasco da Gama, lo cierto es que el choque de hoy tiene mucha importancia para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya que a nivel local Boca también se está jugando un logro crucial.

Hablamos de la pelea por ser el campeón de la tabla anual en el fútbol trasandino. Ahí el xeneize está luchando punto a punto junto a Independiente de Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez por quedarse con esta copa.

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Carlos Palacios va por su primer trofeo en Boca Juniors

Tras 27 partidos jugados el líder en esta tabla anual (la que junta el puntaje del Apertura y Clausura) es Independiente de Rivadavia con 52 puntos. Segundo es Boca con 50 (+39), tercero Argentinos también con 50 (+32) y cuarto es Vélez con 49 unidades.

Carlos Palacios de a poco está comenzando a destacar en el Boca Juniors de Rodolfo Arruabarrena. | Foto: Getty Images.

El que termine puntero recibirá el título de Campeón de Liga y sacará boletos para la Supercopa Internacional 2027. Además, clasificará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año junto al segundo y tercero.

Con esto dicho, la más probable formación de Boca para esta noche ante Instituto de Córdoba será con Álvaro Montero en el arco; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Williams Alarcón, Milton Delgado y Carlos Palacios en el mediocampo; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa en delantera.

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En síntesis