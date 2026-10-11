Los loínos no pudieron en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y podrían perder el liderato en la Primera B si San Luis de Quillota vence mañana como visita a Deportes Puerto Montt.

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La parte alta de la Primera B se puso al rojo vivo tras la caída de Cobreloa en su visita a Deportes Copiapó. El cuadro minero sufrió un durísimo golpe al perder por 2-1, resultado con el que hipoteca mucho de su liderato en la Liga de Ascenso.

Con goles de Axl Ríos a los 59’ y de Diego Opazo a los 76’, más un descuento de Gustavo Gotti a los 89’, el León de Atacama se quedó con una victoria que podría marcar mucho en las diferentes luchas que se toman esta recta final de nuestra división de plata.

Por el lado de Cobreloa, el equipo de Mario Salas sigue como líder con 48 puntos, pero ese lugar de privilegio lo perderá si mañana el San Luis de Quillota de Humberto Suazo vence desde las 12:30 en su visita a Puerto Montt.

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En caso que los quillotanos ganen, llegarán a 50 unidades y superarán por dos a la escuadra naranja con apenas tres fechas por jugar en esta fase regular.

Por su parte los dirigidos por Erwin Durán alcanzaron con esta victoria las 40 unidades se metió en puestos de liguilla al ubicarse en el séptimo lugar. El gran perjudicado con esto es Unión Española, que aunque gane este lunes en Iquique cerrará esta fecha 27 fuera de la postemporada.

Cobreloa quedó colgando en el liderato de la Primera B tras la derrota ante Copiapó. | Foto: Photosport.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B

El próximo partido de Cobreloa

Los loínos volverán a la acción por la fecha 28 de la Primera B ante Deportes Recoleta el sábado 17 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

El próximo partido de Deportes Copiapó

Por su parte el León de Atacama visitará a Unión Española el lunes 19 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.