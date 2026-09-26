Los Zorros del Desierto consiguieron superar a los caturros en un duelo marcado por las expulsiones en ambos lados. A falta de seis partidos, tienen la primera opción para ascender.

Con dos encuentros se completó la jornada 26 de la Primera B, donde el duelo más importante fue el que se disputó en el Estadio Zorros del Desierto en Calama, donde el líder Santiago Wanderers exponía su puesto frente al escolta Cobreloa.

Los Zorros del Desierto parecían ser incapaces de superar a los porteños pese a que se quedaron en el primer tiempo con dos jugadores menos tras las expulsiones de Dylan Portilla y Martín Villarroel, pero en el segundo tiempo se calmaron las ansias.

Pese a la tarjeta roja que recibió Diego García, Cobreloa logró romper el cero mediante el remate de Yastin Navarro (89′) para darle el triunfo ante Wanderers y volver a ser líderes de la Primera B a falta de seis encuentros por disputar.

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El otro partido que completó la jornada 26 en Primera B

Más temprano en el Valle del Aconcagua, Unión San Felipe buscaba escapar del penúltimo puesto y alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, se encontró con un Deportes Copiapó en alza tras el cambio de técnico y lo goleó por un categórico 4-1.

El argentino Manuel López por duplicado (37′, 61′), Francisco Espoz (67′) y John Santander (90+4′) anotaron para el León de Atacama, mientras que el descuento local fue de penal que convirtió el trasandino Bruno Vides (90+8′).

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Producto de estos resultados Cobreloa queda como el exclusivo líder de la Primera B con 45 puntos y supera por uno a Wanderers que queda segundo. Mientras Copiapó salta al noveno lugar con 34 unidades, San Felipe permanece penúltimo con 22.

¿Cómo se jugará la próxima fecha?

El fin de semana que viene se jugará de forma íntegra la jornada 16 de la Liga de Ascenso para ponerse al día en el calendario, aunque antes, el miércoles 7 a las 18:00 horas, San Felipe y San Luis se pondrán al día con la 25° fecha.

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Magallanes vs. Curicó Unido / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers / 15:00 horas / Estadio Municipal de Recoleta

Deportes Copiapó vs. Puerto Montt / 15:00 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Temuco vs. Cobreloa / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

Santa Cruz vs. San Marcos de Arica / 20:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

DOMINGO 4 DE OCTUBRE