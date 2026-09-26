Loínos y caturros jugarán esta tarde en Calama un partidazo clave por el ascenso directo en nuestro división de plata.

El fútbol de la Primera B se paraliza a partir de las 15:00 horas con el partidazo entre Cobreloa y Santiago Wanderers, quienes se verán las caras en Calama un partido clave por el ascenso directo en nuestra división de plata.

Chocarán el primer contra el segundo en el Estadio Zorros del Desierto. Los caturros llegan como líderes con 44 puntos, mientras que los naranjas son sus escoltas más cercanos en la apretada lucha arriba con 42 unidades.

Por lo mismo, el que gane en Calama dará un paso crucial en la lucha por volver a la máxima categoría de nuestro balompie, esto a falta de cinco partidos para cada uno por disputar en esta fase regular.

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¿A qué hora juegan Cobreloa vs Santiago Wanderers?

Loínos y caturros se verán las caras hoy sábado 16 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Primera B 2026.

Cobreloa y Santiago Wanderers vuelven a jugar un partido crucial en la Primera B luego de verse las caras en la liguilla del año pasado. En esa ocasión los loínos ganaron en cuartos de final vía lanzamientos penales. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE Cobreloa vs Santiago Wanderers?

Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Además irá de manera online y por streaming por TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

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ZAPPING: 99 (HD)

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En síntesis