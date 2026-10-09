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DT de Puerto Montt reparte recados: lanza desafío a San Luis en la Primera B y a Colo Colo por la Copa Chile

Emilio Mancilla conversó con RedGol, anticipó el difícil partido ante los Canarios en la Primera B y se quejó por la tardía suspensión del duelo frente al Cacique por la revancha de cuartos de final en la Copa Chile.

Por Jorge Rubio

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Emilio Mancilla sabe que Deportes Puerto Montt tiene un duelo clave ante uno de los animadores de la Primera B.
© Nicolas Klein/Photosport.Emilio Mancilla sabe que Deportes Puerto Montt tiene un duelo clave ante uno de los animadores de la Primera B.

Luego del inconcluso partido frente a Colo Colo por la revancha de los cuartos de final en la Copa Chile, Deportes Puerto Montt recibirá a San Luis de Quillota en un duelo que puede ser trascendental para ambos equipos. El Velero quiere seguir con vida en la lucha por entrar a la liguilla de la Primera B.

Mientras que los Canarios buscan continuar en la persecución al líder Cobreloa bajo la tutela de Humberto Suazo. En ese contexto, en la fecha 27 el cuadro sureño será local frente a los quillotanos. Y para Emilio Mancilla es fundamental aprovechar la localía en el hermoso estadio Chinquihue.

Más allá de que la superficie del campo de juego no será algo desconocido para los sanluisinos. “Es precisamente lo que nosotros también visualizamos: somos un equipo complicado en casa y cuando nos salen las cosas por lo general nos llevamos los tres puntos”, expuso Mancilla en una conversación con RedGol.

La oncena que dispuso Emilio Mancilla en el estadio Monumental el martes 6 de octubre bajo una lluvia copiosa. (Luis Quinteros/Photosport).

La oncena que dispuso Emilio Mancilla en el estadio Monumental el martes 6 de octubre bajo una lluvia copiosa. (Luis Quinteros/Photosport).

“Si estamos concentrados y hacemos lo que hicimos contra Colo Colo, además de tener un poco más de volumen de ataque, le podemos hacer daño. San Luis propone y juega”, manifestó el entrenador, quien tomó el mando del plantel del Velero tras la salida de Emiliano Astorga.

Y dejó un recado para el elenco del Chupete. “Pero así como hace goles, deja espacios. Nos jugaremos nuestra posibilidad. Los dos sabemos jugar en cancha sintética. Será un lindo partido”, anticipó Mancilla, quien de todas maneras les dejó una tarea a sus pupilos.

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Emilio Mancilla anticipa el Puerto Montt vs San Luis y se queja de la suspensión vs Colo Colo

Para Emilio Mancilla, el plantel de Deportes Puerto Montt debe mantener el ímpetu a tope para recibir a San Luis de Quillota y ganar el partido. “Lo primero que tiene que pasar es que la actitud del equipo debe ser la mejor para estar en la liguilla. Eso nos mueve en este minuto”, afirmó el DT.

Por cierto, también fue crítico a raíz de la suspensión del duelo que el Cacique le ganaba por 1-0 al Velero en la revancha de los cuartos de final. Colo Colo se puso en ventaja con un gol de Javier Correa, quien aprovechó un centro de Gedeón Díaz y venció la errónea salida del arquero Gonzalo Collao.

Emilio Mancilla sabe que el desafío venidero es complejo. (Manuel Lema/Photosport).

Emilio Mancilla sabe que el desafío venidero es complejo. (Manuel Lema/Photosport).

“No se podía jugar al fútbol por la integridad de los jugadores. Creo que la decisión tuvo que haber sido antes, pero estamos en Chile. Tenemos que adaptarnos”, lanzó Emilio Mancilla, quien reconoció que el trajín de las últimas semanas tiene algo mermado a su equipo.

Gonzalo Collao en acción frente a Colo Colo en el Chinquihue. (Nicolas Klein/Photosport).

Gonzalo Collao en acción frente a Colo Colo en el Chinquihue. (Nicolas Klein/Photosport).

Agregó que “así como nos hemos adaptado a los viajes, el equipo está un poco resentido físicamente, pero está la parte anímica que nos va a permitir salir a ganar. Esa es nuestra realidad”. El partido de Puerto Montt vs San Luis se disputará el lunes 12 de octubre a contar de las 12:30 horas en el estadio Chinquihue.

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