El King contó lo que hablaron antes de tomar la decisión de suspender el partido ante Deportes Puerto Montt por la Copa Chile.

Una lluvia torrencial cayó en la comuna de Macul y en gran parte de la Región Metropolitana este martes, lo que obligó a suspender el partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la Copa Chile.

A pesar del temporal que se vivió (y vive) en la zona centro del país, el compromiso arrancó como estaba pactado a las 20:30 horas, sin embargo, solamente se pudo jugar el primer tiempo.

El árbitro del partido, Francisco Soriano, tomó la decisión de no reanudar el partido por el mal estado de la cancha del Monumental, y ahora en la ANFP buscan fecha para reprogramar el complemento del duelo que ganaba el cuadro albo por 1-0.

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Arturo Vidal contó que decidieron resguardar la salud de los jugadores

Finalizado el partido el capitán de Colo Colo, Arturo Vidal, tuvo que cumplir con sus otros compromisos y protagonizó un Reacts en Mega por el partido de la selección chilena, donde habló de lo sucedido en Macul.

El King reveló la conversación que tuvo con el árbitro Soriano y con el capitán de los salmoneros, Luciano Vázquez, quienes tomaron la decisión de no seguir jugando el encuentro deportivo.

Francisco Soriano suspendió el partido de Colo Colo vs Puerto Montt. Foto: Luis Quinteros/Photosport

“Estaba lloviendo mucho y por precaución se eligió no jugar porque se podía lesionar cualquier jugador de los dos equipos que están peleando cosas importantes. Puerto Montt está peleando por meterse a liguilla en la B y nosotros tenemos un partido importante el domingo, así que van a buscar fecha para jugar la otra mitad”, dijo Vidal.

“Estaba entretenido el primer tiempo, parecía que estaba en el barrio jugando con lluvia. Al menos marcamos el primer gol y así estamos más tranquilos para jugar la otra mitad cuando decidan”, agregó Vidal sobre lo sucedido.

Colo Colo tiene ventaja de 2-0 en el marcador global ante Deportes Puerto Montt, pero resta jugarse todo el segundo tiempo de la revancha por los cuartos de final de la Copa Chile.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera?

El partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 11 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.