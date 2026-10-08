El ex capitán del Cacique aseguró que es una posibilidad de que el King para a un destino exótico parta seguir con su carrera si es que no renueva con los albos.

La renovación de Arturo Vidal en Colo Colo es algo que se sigue pateando hasta el final de esta temporada 2026. En Blanco y Negro han sido claros en decir que este tema, más otras negociaciones de este tipo, se verán una vez bajado el telón de este año.

Por lo mismo, los rumores sobre un posible adiós del King han estado a la orden del día en las últimas semanas. Y es que si Vidal separa caminos con el Cacique y decide seguir jugando, tendrá que hacerlo en un nuevo club, algo que abre un montón de posibilidades.

Uno que a salió dar una especial visión al respecto fue Arturo Sanhueza, quien en su calidad de comentarista en Sabes Deportes se la jugó con lanzar un par de destinos bastante exóticos para el bicampeón de América.

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Sanhueza se aventura en ver a Vidal fuera de Colo Colo

El tetracampeón con los albos afirmó que “Vidal quiere seguir jugando en Colo Colo, pero jugadores así tienen ofertas para ir a otro lugar. Es muy cercano a Lionel Messi, lo más probable es que si no sigue se vaya al Inter de Miami o a otro lugar. Eso creo yo”.

“Siempre hay ofertas, Vidal sería un espectáculo en Emiratos Árabes o lugares así. Los colocolinos esperamos que se quede, eso está más que claro. Pero se ha alargado y hay incertidumbre en lo que pasa”, agregó.

Arturo Vidal termina su contrato con Colo Colo en diciembre de este año 2026. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el ex volante y capitán del Cacique aseguró que “la verdad, es que no dimensionamos que tendrá ofertas para ir a otros lugares. Eso debe valorar Colo Colo, que lo tiene a la mano. Queremos que siga”.

Arturo Vidal en esta temporada 2026 ha jugado un total de 35 partidos en el Cacique, siendo 21 por la Liga de Primera, nueve en opa Chile y cinco en la Copa de la Liga. Suma cuatro goles y tres asistencias en 2764 minutos de acción.

En síntesis