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Selección chilena

Arturo Vidal apunta a Diego Ulloa como figura del partido en la victoria de Chile vs México

Para sorpresa de muchos, el King no se quedó con los autores de los goles como el mejor del encuentro; apuntó a un compañero en Colo Colo.

Por Cristián Fajardo C.

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La Roja se quedó con el triunfo ante México.
© MEXSPORT/PHOTOSPORTLa Roja se quedó con el triunfo ante México.

La selección chilena fue analizada con lupa luego de su triunfo por 2-0 ante la selección de México, donde Arturo Vidal analizó cada movimiento y cada jugador del compromiso en Los Ángeles.

Por lo mismo, tras el encuentro, en la reacción en vivo por las plataformas digitales de Mega, el King apuntó a una de las figuras del partido, que no fue ninguno de los que marcó.

Porque cuando todos pensaban que se iba a inclinar por Maximiliano Gutiérrez o Vicente Pizarro, el King le pasó la corona del encuentro a su compañero de Colo Colo, Diego Ulloa.

Diego Uloa nuevamente fue titular en la selección chilena. (Photo by Harry How/Getty Images)

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Vidal por Ulloa: “Yo lo venía pidiendo”

Arturo Vidal reaccionó a los tres partidos que la selección chilena disputó por Norteamérica, donde siempre tuvo grandes palabras por Diego Ulloa, a quien le venía pidiendo camiseta en la Roja.

La figura del partido para mi fue Diego Ulloa“, dijo en la transmisión, por sobre Gutiérrez que tuvo protagonismo, además de Vicente Pizarro, a quien dejó en segundo lugar.

El King destacó el juego aguerrido, su físico, pero la capacidad de dar tranquilidad en el fondo, algo que, asegura, ha ido mejorando con el correr de los partidos en el Monumental.

“Yo lo venía pidiendo”, destacó en varios momentos del compromiso, donde incluso aseguró que si bien “nunca ha jugado de central”, destacó que por sus capacidades no le pesaría si es algo de emergencia.

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