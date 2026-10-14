Luego que referentes del fútbol chileno pusieran su nombre sobre la mesa, desde Nicaragua agradece y pone algunas condiciones.

Marco Antonio Figueroa es un nombre que se repite como candidato a la selección chilena, si se trata de entrenadores nacionales en el horizonte para asumir el nuevo desafío.

Lo dijo Elías Figueroa, luego Carlos Caszely, pero ahora último fue Esteban Paredes quien pidió una oportunidad para el “Fantasma”, algo que llegó a oídos del ex goleador.

Fue en conversación con Redgol donde el actual entrenador del Real Estelí Fútbol Club de la Liga Primera de Nicaragua, recogió con buen ánimo su candidatura, aunque asegura que para eso hay que cambiar la mentalidad en el fútbol chileno.

“A mi me deja tranquilidad, me da alegría saber que futbolistas tan importantes como Caszely, Paredes o Elías Figueroa den tu nombre para una oportunidad en la selección, porque siempre es bueno, siempre es importante, que la gente de la ANFP sepa que hay técnicos nacionales capacitados, ellos son los únicos que no quiere entender que el técnico nacional está capacitado”, explica.

La Roja todavía trabaja con Nicolás Córdova. Foto: Adrian Macias/Mexsport/Photosport

ver también Ni Sampaoli ni Gustavo Álvarez: el ex DT de la U que Esteban Paredes recomienda para Chile

Figueroa habla de cambiar la metodología en la Roja

Marco Antonio Figueroa mira de lejos como una vez más aparecen nombres extranjeros como candidatos a la Roja, por lo que pide tomar decisiones con calma y visión de futuro del nuevo fútbol que se desarrolla a nivel planteario.

“Yo creo que con mucho menos hubiésemos tenido más oportunidades que Gareca para llegar al Mundial. Antes tuvimos a técnicos como Rueda, técnico que su fútbol, no digo metodología, porque guardo respeto, pero no era para el futbolista chileno”, comenta.

Por lo mismo, profundiza que hay que hacer una variación desde la metodología del juego, para que los jugadores entiendan lo que está pasando y cómo afrontar los desafíos.

“En el fútbol actual hay que tener dinámica, posesión, pressing y todo eso se trabaja. Esto no es de la noche a la mañana, es trabajo. No soy de esos técnicos que, para impresionar a la prensa, abro la puerta y muestro todo el campo lleno de conos, barras, lleno de todo, a mi me gusta enseñar a jugar con la pelota, cómo salir, cómo juega el lateral por dentro, cómo por fuera, cuándo los volantes van cruzados, todo eso uno le enseña al jugador, cuáles las zonas más cortas para poder hacer daño“, especifica.

“La selección de repente juega bien, de atrás hacia adelante, pero los de atrás se mantienen atrás, y en el fútbol actual hay que achicar la cancha, los equipos están jugando en 35 metros, antes era a los 45, entonces cuando los equipos atacan los centrales ya están en mitad de la cancha”, finaliza.