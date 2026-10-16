Claudio Palma asegura que Córdova se carga de energía negativa al consumir mucho redes sociales. De todas maneras, confía en la aparición de nuevos jugadores para ir al Mundial 2030.

Nicolás Córdova tuvo una faena irregular en la última gira de la selección chilena, en la cual perdió ante Canadá y Estados Unidos, mientras que a México le ganó para darle aire a la Roja.

A pesar de eso, el DT no es aceptado por la hinchada y eso bien lo sabe Claudio Palma, quien será el relator oficial del seleccionado nacional rumbo al Mundial 2030.

“La gente en términos generales no quiere al Nico Córdova y eso tiene un peso para los nominados”, señala en diálogo con RedGol el relator más importante del fútbol chileno.

Nico Córdova no es querido por el hincha del fútbol chileno

Los errores que han sepultado a Nico Córdova

Entiende que el DT ha tenido errores comunicacionales. “Córdova se equivoca además en señalar tajantemente que no tenemos opciones de competir. Si quizás no somos tan buenos, el DT debe tener una postura distinta, de convencer al jugador chileno y a partir de conocer tus debilidades las puedas potenciar”, explica.

Pone de ejmplo lo sucedido con Leandro Hernández, a quien Córdova comparó con la velocidad de los estadounidenses. “Lo mismo con la crítica al jugador de Colo Colo, después con Ortiz. No fue positivo. Se creó un ambiente adverso. Ahí Córdova claramente se equivocó”, sostiene.

Luego entrega una información que tiene que ver con el día a día del entrenador, que es un asiduo lector de redes sociales, las que terminan siendo perjudiciales.

“Como ve mucho redes sociales, que es lo que alguien me contó, llegó cargado de esa adversidad y la contaminación que entrega la crítica de redes”, explica Palma al respecto.

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Entiende que su discurso “es como decir que no tenemos nada que hacer, y si bien puede ser complicado clasificar, hay que ir a ejemplos antiguos que demostraron que más allá de dónde se juega, se puede collerear y hacer buena participación”.

“El 98 fue una prueba, con Zamorano solamente en Europa y Salas en River. El resto estaba en el fútbol chileno e hicimos un buen Mundial“, manifestó el comunicador.

Por eso mira lo positivo. “Hubo cosas rescatables en la selección, como los minutos de Ulloa, se consolidó Vigouroux, la aparición de Maxi Gutiérrez. Se sacan cosas, Lo negativo fue que no tuvimos claridad respecto a lo que pasó con Marcelino”, cerró.