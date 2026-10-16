Manuel Pellegrini manifestó que espera que Nicolás Córdova continúe realizando el trabajo que viene mostrando al mando de Chile.

Manuel Pellegrini es candidato natural a la selección chilena. De hecho se ha reunido en Europa con Felipe Correa, gerente de la ANFP, para tantear terreno de cara al próximo año.

El Ingeniero cumple una gran temporada al mando del Betis, por lo que recién a mitad del 2027 podría dejar la banca del cuadro andaluz para ir a la Roja, algo que ha considerado como un anhelo.

“Mi sueño es retirarme como seleccionador de Chile durante un Mundial”, ha expresado el entrenador nacional, quien sabe que la chance para eso es el certamen del 2030.

Pellegrini mira lo que ocurre con la selección chilena

El respaldo a Nicolás Córdova

Mientras se resuelven temas como el presidente de la Federación y el inicio de las eliminatorias, Pellegrini mira de lejos lo que sucede con el seleccionado nacional. Aunque igual pone un ojo en lo que hace Nicolás Córdova, el interino de la Roja.

Consultado por el corresponsal de RedGol Kenotrotamundos Skechers Fútbol en conferencia de prensa sobre su mirada del seleccionado nacional, aseguró que mira los partidos y respaldó a Córdova.

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“La verdad que en el parón y permanentemente estoy viendo los partidos de todos, no solamente de la selección chilena, también la liga inglesa, la española. Esta profesión significa muchas horas fueras del campo para progresar, viendo las características de todos”, explicó.

Específicamente sobre Chile, dijo que “no tengo la información en estos momentos para dar un detalle puntual de cómo los veo, porque no estoy metido en todos los partidos, ni en los entrenamientos”.

Lo que sorprendió fueron sus últimas palabras, en las que respalda lo que hace el actual DT. “Pero es importante que Nicolás, que está ahí, siga haciendo su trabajo como lo está haciendo hasta ahora”, destacó.