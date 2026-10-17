El contrato de Arturo Vidal con Colo Colo tiene fecha de vencimiento para el final de temporada, donde, aunque parezca extraño, todavía no se ha conversado sobre una renovación en el estadio Monumental.
Por su parte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa insiste en tener este tipo de negociaciones una vez que se termine el torneo, para ver los objetivos de los albos a futuro.
Pero ahora se supo una versión que distancia a ambas figuras, por lo que deja en tela de juicio que el King se pueda mantener en el club con las mismas condiciones, por lo que ya se habla de un quiebre.
Marcan distancia de Aníbal Mosa con Arturo Vidal en Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport
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Vidal termina contrato al final de temporada: “Le van a ofrecer la mitad para abajo”
Fue el periodista Benjamín Bonhomme, en el programa “De Buena Fuente” de DLT Sports, donde profundizó en la situación de Arturo Vidal con Colo Colo, que pone en duda la continuidad.
“Aníbal Mosa está caliente con Arturo Vidal… Se enojó. Hay unas situaciones personales que no las puedo decir todavía“, explicó el periodista.
En ese sentido deja sobre la mesa un problema que se puede venir de acá al final de temporada, cuando se tenga que conversar sobre un nuevo contrato con el jugador.
“Él duda mucho de renovarle. Por lo pronto, le van a ofrecer por un tema de imagen. Yo creo que le van a ofrecer un contrato, pero de los 20 palitos, la mitad y para abajo“, finaliza.