El ibérico explicó que amor por el King nació cuando este defendía la camiseta de Juventus.

Arturo Vidal es uno de los mejores jugadores de la historia de Chile, pero muchas veces no se toma el peso de lo que hizo en Europa, hasta que viene un campeón del mundo a alabarlo.

El King jugó y fue figura en varios clubes del viejo continente, pero para muchos fue en Juventus donde tuvo su mejor versión. En Turín estuvo entre 2011 y 2015, ganando cuatro veces la Serie A y llegando a una final de Champions League, en la cual cayeron ante Barcelona.

Vidal es otro nivel

Fernando Llorente fue compañero de Arturo Vidal en Juventus entre 2013 y 2015. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, elogió a Weston McKennie, actual volante de la Vecchia Signora. Incluso, lo comparó con el chileno, aunque dejó en claro que el King era otra cosa.

“Yo tengo debilidad por McKennie. Tiene algo de Vidal: corre, persigue y marca. Pero Arturo era un monstruo, otra categoría. Nunca había visto, antes ni después, a alguien como él”, indicó el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

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Incluso, Llorente reconoció que Vidal muchas veces no tenía los tiempos de descanso adecuados en su vida privada. Sin embargo, destacó que el de San Joaquín entraba a la cancha, y terminaba siendo el mejor de todos en un plantel plagado de estrellas.

“Vidal no era un profesional como (Giorgio) Chiellini o (Claudio) Marchisio. Digamos que tenía un estilo de vida diferente… Puede que llegara cansado al campo, pero en los entrenamientos siempre era más rápido que los demás. Increíble, un gran compañero”, agregó el también ganador de la Eurocopa 2012.

Llorente y Vidal jugaron con muchas estrellas en Juventus. Imagen: Getty

“Con Arturo bastaría para que la Juve volviera a la senda de la victoria”, cerró Fernando Llorente. En esa etapa en la Vecchia Signora, Vidal jugó 171 partidos, anotó 48 goles y entregó 25 asistencias. Ganó 7 títulos en cuatro temporadas en Turín.