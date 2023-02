Decirle adiós al fútbol debe ser una de las decisiones más complejas para cualquier jugador. En las últimas horas le tocó el turno a Fernando Llorente, quien a sus 37 años le puso punto final a una exitosa carrera de 18 temporadas, en la que formó parte del seleccionado español que logró la Copa del Mundo en el 2010 y la Eurocopa en el 2012.

"“Estoy feliz y contento. Llevo ocho meses parado desde que dejé el Eibar en junio y estoy viendo qué me gusta ahora que he dejado el fútbol", señaló el ahora ex futbolista dando a conocer la noticia de su retiro de las canchas.

Durante su extensa y exitosa trayectoria defendió la camiseta de su país natal, Basconia, Athletic de Bilbao, Juventus, Sevilla, Swansea, Tottenham, Napoli, Udinese y Eibar, disputando 658 partidos oficiales y logrando matricularse con 204 goles (7 con España y 196 a nivel de clubes).

El ex futbolista es considerado un ídolo en el Athletic de Bilbao, elenco en el que fue dirigido por Marcelo Bielsa y donde llegaron a disputar la final de la Europa League y la Copa del Rey, perdiéndolas ante el Atlético de Madrid y Barcelona respectivamente. También defendió la camiseta de la Vecchia Signora, lugar donde compartió con dos chilenos bicampeones de América: Arturo Vidal y Mauricio Isla.

El vínculo de Llorente con Chile

Fernando Llorente arribó a la Juventus en la temporada 2013/2014, año en donde ya militaban dos chilenos en la Vechia Signora: Arturo Vidal y Mauricio Isla. El ex delantero español llegó al elenco de Turín con el objetivo de aportar con goles y no defraudó: anotó 27 y logró ser campeón en cinco oportunidades.

A nivel de selección adulta enfrentó en dos oportunidades a Chile. La primera fue el 19 de noviembre del 2008, en un duelo de carácter amistoso que se disputó en Villarreal, donde el elenco local se impuso por 3-0 (goles de David Villa, Fernando Torres y Santi Cazorla). En dicha oportunidad Llorente ingresó a los 71' minutos de juego en desmedro de Xavi Hernández.

El segundo duelo donde el ahora ex delantero enfrentó a La Roja fue en la Copa del Mundo del 2010. España derrotó por 2-1 a Chile (goles de David Villa y Andrés Iniesta. Descuento de Rodrigo Millar) por la tercera fecha de la fase de grupos, resultado que le permitió a ambas selecciones avanzar a los octavos de final. En dicha jornada Fernando Llorente no sumó minutos en el campo de juego.