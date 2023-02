El 25 de enero del 2015 Juan Román Riquelme disputó su último partido en el profesionalismo. En ese entonces defendía los colores de Argentinos Juniors, club en el que se formó y que logró instalarlo nuevamente en la máxima categoría del fútbol argentino. Varios años han pasado, pero el ex futbolista aún tiene pendiente su despedida.

Riquelme sueña con su partido de despedida y adelanta que "más de este año no puede pasar"

Hablar de Juan Román Riquelme es hablar de magia, picardía y creatividad. También es recordar a aquellos mediocampistas que fueron capaces de dejar su huella en el fútbol debido a su gran capacidad de lectura del juego y sobre todo a aquella sutileza en el último pase, capaz de derribar a cualquier bloque defensivo. De esos ya no hay y Riquelme fue uno de sus máximos exponentes.

El máximo ídolo en la historia de Boca Juniors disputó su último partido profesional en enero del 2015, y hasta la fecha no ha podido realizar su partido de despedida. En un principio lo realizaría en el 2019, pero debido a las elecciones en las que participó para ocupar algún cargo en el administración del xeneize no lo pudo concretar.

Durante las últimas horas, el actual vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol en Boca Juniors se refirió sobre su partido de despedida, duelo que pretende realizarlo durante el presente año. "Creo que este año lo vamos a hacer, vamos a ver si se acomodan algunas cosas. Pero más de este año no puede pasar. La verdad es que a veces jugamos un picado acá con los muchachos y uno de afuera ve las cosas muy simples, pero cuando jugamos acá nos cuesta un montón", señaló el 10.

"Siempre tuve la idea de jugar un partido más en La Bombonera. Vamos a ver si de acá a mitad de año en algún momento podamos hacer ese partido". Y cerró con un mensaje para la fiscal de eventos masivos deportivos de Argentina, Celsa Ramírez: "Y que la señora esta no me clausure la cancha ese día, ojalá me deje festejar", debido a que en los últimos días una de las bandejas del estadio de Boca Juniors fue clausurada.

El legado de Riquelme en Boca Juniors

Juan Román Riquelme es el máximo ídolo en la historia de Boca Juniors. Riquelme representa lo que significa ser hincha de Boca y en su etapa como jugador lo pudo demostrar a cabalidad. Fue campeón en un sinfín de oportunidades, demostró estar a la altura de lo que es defender la camiseta xeneize y llevó el nombre de la institución a lo más alto del fútbol mundial.

Con el conjunto de La Ribero logró cinco títulos de Primera División, una Copa Argentina, tres Copas Libertadores, una Copa Intercontinental y una Recopa Sudamericana, transformándose en uno de los más laureados en la historia xeneize. Su historia sigue agigantándose pero ahora fuera del campo de juego. Desde que asumió en la dirigencia de Boca Juniors, el club ganó cinco títulos de los nueve disputados