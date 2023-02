Tras el anuncio de Matías Fernández de retirarse del fútbol profesional, varios compañeros y ex futbolistas reaccionaron tras el comunicado. Uno de ellos fue Carlos Caszely, ídolo y referente del fútbol chileno, quien no ocultó su deseo por seguir viendo a Matigol en el campo de juego pero en un equipo en particular.

Se trata de Colo Colo de todos los tiempos, equipo que lo conforman ex jugadores del Cacique y donde el Chino ya tiene en mente a quien podría reforzar al plantel: "¿Cuándo llega a Colo Colo de todos los tiempos?", fue el mensaje que escribió el histórico delantero en una publicación que compartió Mario Cáceres en donde aparece en compañía de Matías Fernández.

“Querido Matigol, solamente desearte el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de tu vida. Fuiste una maravilla de jugador, el cual conocí dando sus primeros pasos en el primer equipo y después disfrutarte siendo el “Mejor de América”, pero por sobre todas las cosas me quedo con la calidad de persona que eres, un tipo excepcional”, fueron las palabras del Petrolero hacia Matigol.

En el histórico plantel militan jugadores como Miguel Riffo, Luis Mena, Álvaro Ormeño, Braulio Leal, Miguel Aceval, Carlos Caszely, Leonel Herrera, Severino Vasconcelos, Luis Pérez, Eduardo Lobos, entre otros, quienes alguna vez vistieron la camiseta del primer equipo y se metieron en la historia de Colo Colo.

El legado de Matías en Colo Colo

Matías Fernández es uno de los grandes jugadores formados en la historia de Colo Colo y que dejaron su huella en el plantel de honor. La mejor temporada de Matigol en el elenco de Macul fue en el 2006, año en donde logró el bicampeonato nacional y lideró a un equipo para instalarlo en la final de la Copa Sudamericana. Posteriormente fue elegido como el mejor jugador de América

En diciembre del 2019 se confirmó el regreso del volante al estadio Monumental. No fue como se esperaba, debido a que el jugador no sumó una cantidad importante de minutos debido a las lesiones que lo marginaron de varios encuentros. Pese aquello, el jugador logró obtener la Copa Chile en su retorno a Macul y dejó escrito su nombre con letras doradas en la historia del club más ganador del país.