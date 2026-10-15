Hoy se ha transformado en algo común las transmisiones alrededor del mundo del fútbol. Sin embargo, a Claudio Borghi no le parece correcto que Arturo Vidal lo haga siendo todavía un jugador profesional.

El King desde hace rato que ha incursionado en las plataformas de streaming, comentando diversos temas, contando con invitados y reaccionando a partidos. Si bien es algo común en los tiempos actuales, lo que a Borghi no le parece, es que lo haga un futbolista vigente.

La crítica de Borghi a Vidal

Claudio Borghi es alguien que está sumergido en los medios de comunicación en la actualidad, por lo cual suele hablar de todo lo que rodea al fútbol chileno. En esta ocasión, fue consultado sobre el hecho de que Arturo Vidal haga transmisiones, algo que no le parece bien.

“Únicos en el mundo… es extraño, yo no conozco otro caso en el mundo. Luis Henrique hizo algunas cosas… hoy la parte de streaming es maravillosa. O sea yo no entiendo mucho del tema, a pesar de que trabajo en eso, pero yo creo que él sabe muchísimo de fútbol. Tiene una carrera envidiable“, indicó Borghi a Minuto 90.

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Si bien Bichi aseguró que no es el problema el contenido, sino que Vidal analice estando inmerso en la actividad todavía. Por esto, cuestionó que desde Colo Colo se lo autoricen hacerlo incluso estando en la concentración del equipo que dirige Fernando Ortiz.

“El tema es que todavía está jugando, entonces eso a mí me parece extraño. Si vos me decís ‘¿está bien o está mal?’: no sé, el otro día estaba en Puerto Montt y sus compañeros estaban cenando y él estaba haciendo streaming. Vos me decís ‘¿es normal?’: no, bueno, pero se lo permiten“, cerró Borghi.

Vidal finaliza contrato en Colo Colo al termino de esta temporada. Imagen: Photosport

Claudio Borghi y Arturo Vidal no tienen una buena relación desde su época en la selección chilena, cuando el King incluso fue protagonista del “bautizazo” en 2011. En aquella ocasión, el “23” fue sacado de La Roja junto a Jorge Valdivia, Carlos Carmona, Gonzalo Jara y Jean Beausejour.