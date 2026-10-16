No corre solo, pero…: Revelan el real motivo del interés de Tigres por Fernando Ortiz

El cuadro mexicano ya se reunión con el “Tano” y apuntan a llevarse al adiestrador que termina contrato con Colo Colo a final de año.

El buen nivel de Fernando Ortiz despertó el interés desde México. El entrenador ha destacado en Colo Colo en este 2026 y su nombre ahora es seguido por uno de los grandes la Liga MX.

Esto porque ahora es el Tigres el que busca la contratación del “Tano”. El adiestrador tuvo una primera reunión donde se indica que solo hubo un primer acercamiento.

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Pero dicha cita desde el cuadro mexicano, liderada por Víctor Manuel Vucetich en su calidad de director deportivo, tiene una intención clara: llevárselo para dirigir al equipo que ya defendió como jugador entre 2009 y 2010.

En especial porque en Colo Colo aseguran que recién a final de año revisarán su renovación. Ante esta situación, Ortiz declinó a referirse al tema y este viernes solo tuvo atención para los hinchas albos en las afueras del Monumental.

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El tema ahora es que desde el programa Teléfono Rojo de RG La Deportiva se abordó esta reunión con Fernando Ortiz y la dirigencia del Tigres.

El tema es que el “Tano” no es el primero en la lista de candidatos a asumir en el elenco que hace de local en el Estadio Universitario, más conocido como El Volcán.

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Entre las opciones también figura Guillermo Barros Shelotto, que también termina contrato con Vélez a final de año, y André Jardine, que recién finaliza vínculo con Shabab Al-Ahli Dubai en 2027.

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Ahora el medio citado reveló que el primer apuntado fue Fernando Ortiz ya que es el “más barato de la lista”. Según lo expuesto, el “Tano” recibe cerca de 960 mil dólares al año en Chile y su carta sería la más accesible al bolsillo de los Tigres. Pero esto no implicaría que sea el preferido por el director Vucetich.