El entrenador de los albos señaló que está concentrado en el Cacique, justo cuando su nombre aparece como opción en México.

El nombre del entrenador argentino Fernando Ortiz volvió a ser bien cotizado en el mercado internacional, todo gracias a la gran campaña que está realizando con Colo Colo.

El Tano tiene a los albos en la cima de la Liga de Primera y al borde de clasificar a las semifinales de la Copa Chile, instancia que debe resolver este martes ante Deportes Puerto Montt.

Como el 2026 de Ortiz ha sido bueno, su nombre está instalado hace semanas como opción para tomar a Tigres de México, club en el que jugó y que tiene por ahora a Víctor Manuel Vicetich como DT interino.

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Ortiz saca al baile a Aníbal Mosa para hablar de su renovación en Colo Colo

Fernando Ortiz habló este lunes en la previa al partido con Puerto Montt y lo primero que le preguntaron fue sobre la opción de partir a México. El argentino aseguró que su idea es seguir en Chile y se colgó de las palabras de Aníbal Mosa, quien declaró que desea que renueve su contrato en el club.

“Hoy la realidad es que estoy sentado aquí, enfocado en el día de mañana, donde podríamos tener el partido más importante de la semana, donde podríamos finalizar la fase para pasar a semifinal”, dijo el Tano.

“No voy a opinar algo y ser esclavo de mis palabras, donde no tengo nada por decir. Tengo contrato vigente con la institución, el presidente se manifestó de una manera muy clara en respecto a mi situación y a lo demás, entonces yo estoy enfocado a lo de mañana, mi mente en ese caso está tranquila”, cerró Ortiz.

Fernando Ortiz tiene que sentarse a negociar con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, si es que va a renovar su contrato en Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera