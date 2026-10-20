Se viene la penúltima fecha de la Primera B y uno de los duelos en que se juegan el todo o nada en ambos extremos de la tabla es Rangers vs Cobreloa. Ahí, los loínos están obligados a ganar para seguir soñando con el título.
A dos puntos del líder San Luis, los dirigidos de Mario Salas deben vencer al rojinegro en Talca y esperar un tropezón canario. Por su parte, los piducanos quedaron a dos puntos de la salvación, ocupando el último lugar de la tabla.
Con ese panorama, los hinchas que no puedan ir al Estadio Iván Azócar deberán tener ojo con la transmisión. Es que el partido tildado de una “final” para ambos no irá por TV en la señal TNT Sports.
Programación fecha 29 Primera B: ¿Dónde ver Rangers vs Cobreloa?
El partido entre Rangers y Cobreloa solo podrá verse en vivo por streaming, en TNT Sports en HBO Max. ¿La razón? Al jugarse el título y el descenso, habrá partidos en simultáneo, por lo que la señal transmitirá dos partidos en TV este sábado.
Viernes 23 de octubre
- 20:00 horas | Deportes Iquique vs Magallanes
- Tierra de Campeones
- TNT Sports / HBO Max
Sábado 24 de octubre
- 17:30 horas | Rangers vs. Cobreloa
- Estadio Iván Azócar
- HBO Max
- 17:30 horas | Unión Española vs. Santiago Wanderers
- Estadio Santa Laura
- HBO Max
- 17:30 horas | Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe
- Estadio El Chinquihue
- TNT Sports/ HBO Max
- 17:30 horas | San Luis vs. Deportes Recoleta
- Estadio Lucio Fariña
- TNT Sports Premium / HBO Max
- 17:30 horas | Deportes Copiapó vs. Deportes Santa Cruz
- Estadio Luis Valenzuela
- HBO Max
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Domingo 25 de octubre
- 15:00 horas | Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica
- Estadio Germán Becker
- TNT Sports / HBO Max
- 17:30 horas | Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido
- Estadio Calvo y Bascuñán
- TNT Sports / HBO Max
“Ningún partido es fácil. Rangers será complicado, un técnico como Ivo (Basay) que sabe lo que tiene que hacer y un grupo de jugadores que ha levantado mucho últimamente”, dijo Mario Salas, DT de Cobreloa.