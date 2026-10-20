El Parque de los Príncipes de la capital francesa recibe el duelo más atractivo de la tercera jornada del máximo certamen continental de Europa.

La tercera jornada de la fase de liga en UEFA Champions League nos presenta un partido de alto calibre, donde se ven las caras dos de los mejores equipos de la actualidad en Europa como el actual campeón PSG y el monarca español Barcelona.

Ambos equipos forman parte de los nueve líderes que tiene el máximo certamen continental de clubes con seis puntos, donde la única diferencia a favor del elenco francés es en los goles a favor (10 contra 9) y en los goles en contra (3 contra 2).

Por si fuera poco, el atrayente duelo entre PSG y Barcelona nos pone cara a cara a varios de los mejores futbolistas del planeta, como Rodri y Lamine Yamal en los catalanes, o Ousmane Dembélé en los franceses. Garantía de partidazo en suelo galo.

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