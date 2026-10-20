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UEFA Champions League

PSG vs. Barcelona: Minuto a minuto y dónde ver el partido por UEFA Champions League

El Parque de los Príncipes de la capital francesa recibe el duelo más atractivo de la tercera jornada del máximo certamen continental de Europa.

Por Alfonso Zúñiga

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PSG y Barcelona se miden en la UEFA Champions League.
© Getty ImagesPSG y Barcelona se miden en la UEFA Champions League.

La tercera jornada de la fase de liga en UEFA Champions League nos presenta un partido de alto calibre, donde se ven las caras dos de los mejores equipos de la actualidad en Europa como el actual campeón PSG y el monarca español Barcelona.

Ambos equipos forman parte de los nueve líderes que tiene el máximo certamen continental de clubes con seis puntos, donde la única diferencia a favor del elenco francés es en los goles a favor (10 contra 9) y en los goles en contra (3 contra 2).

Por si fuera poco, el atrayente duelo entre PSG y Barcelona nos pone cara a cara a varios de los mejores futbolistas del planeta, como Rodri y Lamine Yamal en los catalanes, o Ousmane Dembélé en los franceses. Garantía de partidazo en suelo galo.

PSG vs. Barcelona: horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE de Champions League

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En el Parque de los Príncipes se enfrentarán el campeón PSG ante el monarca español Barcelona.

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