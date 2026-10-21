Pronósticos Palmeiras vs Fluminense: el Verdão es favorito para pasar a la final de la Copa Libertadores

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Palmeiras vs Fluminense, en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Palmeiras vs Fluminense Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Palmeiras Palmeiras ganó la ida como visitante y acumula cuatro triunfos consecutivos y cinco partidos sin perder. Además, suma seis victorias seguidas en casa, mientras Fluminense no ganó en sus cinco salidas por la Libertadores. 1xBet 1.77 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: José Manuel López Flaco López marcó en la ida ante Fluminense y viene de asistir en el triunfo por 2-0 sobre Athletico Paranaense. Además, suma cuatro goles y cuatro asistencias en la Copa Libertadores, y nueve tantos en el torneo. 1xBet 2.70 Pronóstico Saques de esquina de Fluminense: Menos de 4.5 Fluminense registró menos de cinco córners en cuatro de sus cinco visitas por la Libertadores. Además, terminó con cuatro tiros de esquina o menos en 10 de sus 15 partidos fuera de casa en la liga brasileña. 1xBet 1.78 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Palmeiras y Fluminense se enfrentarán este miércoles 21 de octubre, a las 21:30 horas, en el Nubank Parque, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

En la ida, el Verdão se impuso por 2-1, con goles de Flaco López y Marlon Freitas, mientras que Wesley Nata marcó el descuento para el Flu. De esta manera, el conjunto verde buscará aprovechar la localía para sellar su clasificación a la final por segunda temporada consecutiva y por cuarta vez en siete años.

Antes de que comience este encuentro, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticos de Palmeiras vs. Fluminense para que consideres a la hora de apostar en la Copa Libertadores.

Palmeiras ganó en la ida y es favorito para pasar a la final

Palmeiras ganó el partido de ida como visitante y acumula cuatro victorias consecutivas y cinco encuentros sin perder entre todas las competencias. Como local, suma seis triunfos al hilo y nueve partidos sin conocer la derrota.

Fluminense no ganó ninguno de sus cinco partidos como visitante en la Copa Libertadores: registró tres empates y dos derrotas. De hecho, solo consiguió una victoria en sus últimos 15 encuentros fuera de casa entre todos los torneos, con ocho empates y seis caídas.

Resultado del partido: Palmeiras – 1.77 en 1xbet

Flaco López, el delantero que marca la diferencia para Palmeiras

José López anotó uno de los goles de Palmeiras en el partido de ida ante Fluminense. El delantero argentino viene de dar una asistencia en el encuentro más reciente de su equipo, en la victoria por 2-0 sobre Athletico Paranaense.

El atacante registra nueve goles en 28 apariciones en el torneo, cuatro tantos en cinco partidos de la Copa do Brasil y cuatro goles y cuatro asistencias en la Copa Libertadores.

Anotará un gol en cualquier momento: José Manuel López – 2.70 en 1xbet

El Flu no se destaca por generar córners

En cuatro de sus cinco presentaciones como visitante en la Copa Libertadores, el Flu registró menos de cinco tiros de esquina a favor.

En 10 de sus 15 encuentros fuera de su casa en la liga de Brasil, también tuvo cuatro córners o menos.

Saques de esquina de Fluminense: Menos de 4.5 – 1.78 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Palmeiras vs Fluminense Cuotas ofrecidas por 1xBet Palmeiras 1.77 1XBET Empate 3.48 1XBET Fluminense 5.21 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Palmeiras vs Fluminense: últimos partidos