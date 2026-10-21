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Fútbol chileno

“El tiempo dirá”: ex arquero de la selección chilena analiza colgar los guantes a fin de año

Un histórico del fútbol nacional comentó la opción de retirarse en esta temporada.

Por César Vásquez

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Fernando Hurtado es un ilustre del fútbol chileno.
© PhotosportFernando Hurtado es un ilustre del fútbol chileno.

El tiempo pasa y el fútbol es una carrera que no dura por siempre. Por esta razón, Fernando Hurtado mira de reojo la opción de que este 2026 sea su última temporada profesional.

El portero de 43 años está vigente en Deportes Antofagasta, donde ha sido titular en gran parte de la campaña. El equipo ha andado bien y se está clasificando a la Liguilla de Ascenso, por lo que tienen buenas posibilidades de regresar a Primera División.

¿Se retira Fernando Hurtado?

En esta semana Deportes Antofagasta debía enfrentar a Universidad de Chile por la vuelta de cuartos de final de Copa Chile, tras haber ganado la ida por 2-0. Sin embargo, el choque a disputarse en Santiago finalmente se suspendió ante el frente de mal tiempo que afectó a la capital.

Lo veíamos venir, porque ya habían suspendido el de Colo Colo. Teníamos la ilusión de jugar el partido de mañana. Hicimos todo el traslado desde Antofagasta, quedarnos acá; prácticamente ha sido una pérdida de tiempo. Hubiera sido preferible saber antes, para descansar en Antofagasta“, indicó Hurtado a Radio ADN.

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Si bien ha tenido una buena campaña bajo los tres palos de los Pumas, es imposible a los 43 años no mirar de reojo en el retiro. Hurtado asegura que todavía no sabe si seguirá en 2027, pero se concentra en los objetivos colectivos de su equipo.

Voy viviendo el presente y, en este preciso momento, lo estoy disfrutando, ya sean mis últimos partidos o si me quedan más. La verdad es que no lo sé, solo estoy pensando en esta última parte y en donde tenemos que, ojalá, llevar a Antofagasta a Primera División. El tiempo lo dirá después“, indicó quien fue portero de Chile en la Copa América de 2007, junto a Claudio Bravo y Nicolás Peric.

Hurtado jugando por Chile un amistoso en 2007 ante Cuba en Temuca. Imagen: Archivo

Hurtado jugando por Chile un amistoso en 2007 ante Cuba en Temuca. Imagen: Archivo

Me siento impecable, tanto de la cabeza como desde el físico. No he tenido lesiones graves durante el año, me he mantenido bien. Desde ese punto estamos bien, lógicamente hay otros aspectos que también influyen“, cerró el ex Cobreloa, Unión San Felipe y Santiago Wanderers.

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