Ex DT y jugador loíno ocupó sus redes sociales para reclamar por nuevo aumento en el precio de los combustibles. No se guardó nada.

Nueva alza en el precio de la bencina y los combustibles fue anunciada por ENAP (Empresa Nacional del Petróleo), donde el fútbol chileno no está ajeno a la contingencia. Un ex DT y jugador de Cobreloa alzó la voz por la subida de precios.

Se trata de Rodrigo Pérez, multicampeón loíno, también con pasos por la selección chilena. El ex lateral zurdo ocupó sus redes sociales ante el aumento del valor en la bencina de 93 y 97 octanos (41,3 pesos) y el diésel ($91,5).

“Suben la bencina nuevamente, total ellos tienen bonos por todo. Caras de raja”, tecleó Pérez en X, evidentemente molesto por nueva subida de precios del combustible en el Gobierno de José Antonio Kast.

No es el primer reclamo por el alza de precio en combustibles

Anteriormente, Rodrigo Pérez también había hecho pública su molestia en redes sociales ante otra alza en el precio de la bencina. “Suben y suben la bencina , total para ellos no es problema tienen bonos x todo”, tecleó el 16 de octubre pasado.

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Sobre la polémica a nivel nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que “el gobierno de Chile está subsidiando el diésel del orden de los 200 pesos por litro… Estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque estas alzas sean lo más pausadas posible dentro de lo que nos permiten las finanzas públicas”.

“Tiene que ver (el alza) con la situación de guerra que hay en el Medio Oriente, con la situación de guerra que hay en Rusia, con la destrucción de las refinerías en el mundo”, explicó.

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Lo cierto es que el fútbol chileno no se quedó ajeno a la contingencia nacional y en un tema país también demostró que tiene voz. Rodrigo Pérez, siempre opinante, dirigió este año dos clubes: Deportes Rancagua y Chimbarongo, en Tercera A.

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