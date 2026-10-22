Con un campeón de América entre los estelares, definición de la última división nacional tiene nueva programación.

El fútbol chileno vivió un nuevo cambio en la reciente jornada, donde la Tercera B y su gran final presentan novedades. Es que el duelo a partido único entre Provincial Talagante y Buenos Aires de Parral pasará a jugarse en ida y vuelta.

En un inicio ambos elencos debían enfrentarse el domingo pasado, en encuentro programado para el Municipal de Quinta de Tilcoco. Sin embargo, por razones de seguridad no se permitió dicho juego por el título.

Fue así que recientemente la ANFA avisó que todo quedará zanjado en llave de ida y vuelta. El monarca de la Zona Norte, Talagante, y el de la Zona Sur, Buenos Aires de Parral, chocarán en sus respectivos estadios para definir al súper campeón.

Programación: así se define la Tercera B

Buenos Aires de Parral y Provincial Talagante ascendieron a Tercera A y ahora definirán al campeón de Tercera B en llaves de ida y vuelta. Todo comenzará este sábado 24 de octubre, con el Brujo haciendo de local en la Región Metropolitana.

Buenos Aires de Parral / Tercera en Fotos.

Según determinación de la ANFA, Provincial Talagante recibirá a las 20:00 horas de este sábado a Buenos Aires de Parral. La revancha está contemplada para el fin de semana siguiente, en fecha a definir en el Maule.

El elenco parralino cuenta entre sus filas con el oriundo y símbolo de la ciudad, Paulo Garcés. El portero campeón de América con Chile quiso terminar su carrera en el club de la ciudad de sus amores y alzar así el título de Primera B.

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Ambos elenco están ascendidos a la Tercera A del fútbol chileno. En tanto, de ese división descendieron recientemente a la Tercera B Imperial Unido y Futuro FC, mientras Chimbarongo y Municipal Puente Alto jugarán la Promoción por la permanencia.