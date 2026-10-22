El elenco del Aconcagua vive un terrible momento mientras se juega la vida en las dos últimas fechas del torneo. Delantero dijo adiós tras los incidentes.

Le pasa de todo a Unión San Felipe. Mientras el equipo lucha por mantenerse en la Primera B, con serio riesgo de descenso, lo extradeportivo también es noticia tras aviso de una pelea a combo limpio en el equipo.

“El delantero Bruno Vides habría protagonizado un fuerte cruce con un jugador juvenil, situación que presuntamente habría escalado hasta producirse un golpe durante la práctica”, informó Noticias del Uní Uní.

Y si la publicación dejó dudas en los hinchas, la misma fuente salió al paso y avisó repercusiones para el jugador argentino. Horas más tarde, el trasandino habría dejado la institución.

Así se viene la mano en Unión San Felipe

Luego de la información sobre una pelea entre el delantero Bruno Vides y un juvenil de Unión San Felipe, en el club cortaron por lo sano. El club golpeó la mesa en medio de la terrible campaña 2026 en el fútbol chileno.

“Se confirma una noticia de alto impacto en la interna de Unión San Felipe en pleno tramo final y decisivo del campeonato: el delantero argentino Bruno Vides finalizó oficialmente su vínculo con la institución y no sigue en el club”, informó la citada fuente.

Con ese panorama, el equipo que dirige Esteban Carvajal espera dar vuelta la página y sumar puntos en sus dos “finales” que le restan. Este fin de semana visitan a Deportes Puerto Montt y cierran recibiendo a Unión Española.

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El Uní Uní es penúltimo en la tabla de Primera B y mira de reojo el descenso. Junto a Deportes Santa Cruz tienen solo dos puntos de ventaja sobre Rangers, a falta de dos fechas para el final del torneo.