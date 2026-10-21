Tras anotar un golazo que le dio vida a su equipo, el delantero habló del vínculo con el ex defensa, que hoy es comentarista en TNT Sports.

Gonzalo Jara es un nombre histórico del fútbol chileno, ya que el ex defensa se coronó bicampeón de América con la selección. Sin embargo, hay otro talentoso jugador que lleva el mismo nombre y que hoy es noticia en Primera B.

Se trata del delantero de Unión San Felipe, que lucha por la permanencia en las dos últimas fechas. El ariete viene de anotar un golazo en el 2-2 ante Deportes Temuco y habló de cómo es llevar el mismo nombre que el popular “Jarita”.

“Es lo que siempre me preguntan, si soy familiar o algo así. Lo que significó él, campeón de América, llamarse igual es un orgullo. Más que nada eso, me preguntan si soy sobrino y digo que no, nada que ver”, dijo a TNT Data Sports.

Gonzalo Jara y su historia en el fútbol chileno

Luchando por dejar a Unión San Felipe en la Primera B, el Gonzalo Jara delantero repasó cómo fue la vez que se encontró con Gonzalo Jara defensa campeón con la Roja. El ariete lo conoció en los inicios de su carrera.

Los dos Jaritas del fútbol chileno/ Foto: Unión San Felipe – Photosport

“Lo conocí cuando estuve en una Sub 17, nos fue a visitar. Nos sacamos una foto y todo”, dijo, entre risas, el hombre del Uní Uní. Fue ahí que la conversación se tornó más seria, dado el contexto que vive su equipo.

Unión San Felipe es penúltimo de Primera B y supera a Rangers por dos puntos, a falta de dos fechas para el final. Gonzalo Jara se puso metas con miras al duelo de este fin de semana, ante Deportes Puerto Montt.

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“Sabemos la situacion en que estamos y cada punto sirve. Ahora con Puerto Montt vamos a buscar el triunfo, somos los primeros responsables, hemos merecido más, pero los resultados reflejan que no estamos bien”, explicó.