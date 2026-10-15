El Coca no quiere por ningún motivo que el entrenador argentino deje Colo Colo y ya piensa en la próxima temporada.

Uno de las situaciones que le quita el sueño a los futboleros en el país es saber el nombre del nuevo entrenador de la selección chilena, quien debe encabezar el proceso para el Mundial 2030.

Uno de los candidatos que tomó forma en las últimas semanas es Fernando Ortiz, de buena campaña en Colo Colo. De hecho, Alexis Sánchez reaccionó de forma positiva a la opción de que el argentino recale en la Roja.

La opción del Tano no genera consenso, además, hay fervientes hinchas colocolinos que no quieren ver partir a su estratega: en este grupo está el ex defensor albo Gabriel Mendoza.

ver también Gabriel Mendoza no tiene ni un poco de miedo: “No hay ninguna posibilidad de que Colo Colo no salga campeón”

Coca Mendoza no quiere que Fernando Ortiz se mueva de Colo Colo

El Coca sabe que Fernando Ortiz está en la lista de opciones para asumir la banca de la Selección, pero en diálogo con RedGol mencionó que prefiere a Marcelo Bielsa en el equipo nacional, y que el Tano siga en el Monumental.

“El próximo presidente de la ANFP debe tener claro que elegir a quien encabece este proceso es clave para las próximas Eliminatorias. Ojalá el candidato esté entre Bielsa u otro de gran nivel, y que no sea el Tano Ortiz“, dijo el ex defensor.

Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Déjenlo ahí (a Ortiz), porque está trabajando muy bien. El próximo año haremos una gran Copa Libertadores“, cerró Mendoza.

Colo Colo, a pesar de haber perdido terreno en la Liga de Primera, sigue en el primer lugar de la tabla de posiciones, con 9 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

ver también Ojo Colo Colo: gigante de América busca el fichaje de Leandro Hernández para tener otro chileno

La tabla de posiciones de la Liga de Primera