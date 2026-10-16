El delantero fue muy cuestionado por asistir al encuentro de los Azules, mientras Unión Española perdía ante Iquique.

Patricio Rubio se metió en una fuerte controversia. Todo esto por asistir al partido de Universidad de Chile, mientras también jugaba Unión Española, la camiseta que defiende actualmente.

El experimentado delantero de 37 años regresó esta temporada a Santa Laura, donde fue campeón en el Transición de 2013. Sin embargo, las cosas no han ido como esperaba tanto a nivel individual como colectivo. Para colmo de males, ahora suma otro problema.

La opinión de Ronald Fuentes

Patricio Rubio no fue citado al último partido de Unión Española y justo a la hora que estos perdían con Deportes Iquique como visita, el atacante fue a ver a Universidad de Chile ante Ñublense en Rancagua. Esto molestó bastante a los hinchas hispanos. “Debería ver el partido nuestro, sin duda”, comenzó diciendo su entrenador, Ronald Fuentes.

El técnico de los de Independencia habló y claro aseguró que Rubio debería estar más preocupado de la camiseta que defiende. “Creo que la prioridad es del equipo que en este momento te da trabajo y por el tema compañeros también”, explicó Fuentes.

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Respecto a una sanción hacia el delantero, Fuentes aseguró que eso no es de su alcance. “Eso es más resorte del club en ciertas situaciones, de llamado de atención y todo. Bueno, yo tomaré mis decisiones internas en relación a situaciones futbolísticas“, detalló.

Unión Española está en el 9° lugar de la Primera B y por ahora está quedando fuera de la Liguilla de Ascenso. Se encuentran a 3 unidades de San Marcos de Arica, equipo que está tomando el último cupo a la postemporada. El siguiente encuentro de los hispanos es el lunes 19 de octubre ante Copiapó, a las 19:00 horas en Santa Laura.

Rubio suma 27 partidos y 4 goles en la temporada 2026. Imagen: Unión Española

“(Rubio) es un integrante más del plantel y vamos a ver cómo está estos días para ver si puede entrar en la consideración de vuelta“, cerró Ronald Fuentes. En las siguientes horas se sabrá si el atacante regresa a la nómina del equipo.