Diego Lainez, jugador de 26 años que fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Betis de España, respaldó fervientemente el trabajo del entrenador interino de los Felinos, club que sigue atentamente al DT de Colo Colo.

Mientras Fernando Ortiz todavía no asegura su renovación en Colo Colo para 2027, su nombre comenzó a sonar con fuerza en el Tigres de México. Esto porque el cuadro Felino aceptó la renuncia de Guido Pizarro tras el mal inicio en el Torneo Apertura.

Y como interino, asumió en el cargo Víctor Vucetich, quien se desempeñaba como gerente deportivo hasta la salida del DT argentino-mexicano. Por lo pronto, el improvisado estratego pone toda su energía en el duelo ante Chivas de Guadalajara y uno de sus pupilos elogió su trabajo.

“La fecha FIFA nos sirvió para trabajar más y al profe para meter los conceptos más claros. Ambos son grandes entrenadores, Guido iba iniciando, hizo funcionar el equipo de gran manera”, aseguró Diego Lainez, un talentoso jugador de 26 años que fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Betis de España.

Diego Lainez dialoga con Víctor Vucetich, entrenador interino del Tigres. (Azael Rodriguez/Getty Images).

El futbolista surgido en las inferiores del América elogió al entrenador de emergencia, un icónico DT que tuvo el Monterrey, acérrimo rival de Tigres. “Y el profe Vuce también hizo andar bien al equipo. Todas las personas somos distintas, las formas de trabajo y estilos de juego”, dijo Lainez.

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¿Y Ortiz? Diego Lainez elogia trabajo de Vucetich en el Tigres de México

Fernando Ortiz parece ser una de las opciones del Tigres de México para tomar la conducción técnica del equipo, al igual que el argentino Guillermo Barros Schelotto. Pero por lo pronto, el encargado de llevar las riendas del plantel estelar del Felino es Víctor Vucetich.

¿Llegará Fernando Ortiz de regreso a la máxima categoría del fútbol en México? (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Un experimentado DT que se ha ganado el respeto de sus pupilos. “Con el profe Vuce estamos más asentados, llevamos dos victorias consecutivas”, manifestó Diego Lainez. Tiene razón: el cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León derrotó al Puebla y al Toluca.

“Queremos aprovechar cómo estamos, afinamos detalles y estamos muy contentos con él y cómo está trabajando el equipo”, sentenció Lainez, quien parece no querer una nueva mano para él y sus compañeros. O al menos no por ahora.

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