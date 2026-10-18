Fernando Ortiz observó a la Sub 20 de Colo Colo ante la U para buscar alternativas para el primer equipo.

Mientras el plantel profesional de Colo Colo se prepara para su próximo desafío en la Liga de Primera, Fernando Ortiz aprovechó la jornada de este sábado para seguir de cerca a las futuras promesas del club.

Según informó el periodista Cristián Alvarado, de Radio ADN, el entrenador argentino y su cuerpo técnico estuvieron presentes en la cancha 2 del Estadio Monumental para observar el Superclásico de la categoría Sub 20 frente a Universidad de Chile.

El partido terminó con una derrota por 3-2 para los albos, en un encuentro que permitió al estratega evaluar a varios juveniles que han ido sumando experiencia en categorías superiores.

Los albos vencieron por 6-3 a la U en el segundo Superclásico de la jornada.

Los juveniles que ya conoce Fernando Ortiz

Pese a la caída,Colo Colo encontró dos veces el camino al gol gracias a Rodrigo Catalán y Vicente Martínez, jugadores que ya han sido considerados por Ortiz para integrar el primer equipo.

La presencia del entrenador en el Monumental apunta a seguir de cerca el desarrollo de los juveniles y detectar posibles alternativas para futuras convocatorias.

El Cacique tendrá que esperar hasta el próximo domingo para volver a competir en la Liga de Primera, cuando enfrente a Palestino. Mientras tanto, Ortiz continúa observando opciones dentro de la institución.

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Colo Colo se tomó revancha

La jornada juvenil tuvo un desenlace distinto en el segundo encuentro entre ambos clubes. En el Superclásico de la categoría, Colo Colo se impuso por un contundente 6-3 y evitó que Universidad de Chile celebrara una doble victoria en Pedrero.

Maikel Peña, Franco Garrido, Martín Acevedo, Máximo Oyarzún y Pierre Allende marcaron los goles del equipo dirigido por Hugo González.

En resumen…