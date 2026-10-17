Los azules quedaron punteros en la juvenil luego de vencer a los albos en el estadio Monumental, con figuras que juegan en el equipo de Gago.

Esta jornada se jugó el Superclásico juvenil, que terminó con una victoria por 3-2 de Universidad de Chile sobre Colo Colo, en un duelo que fue disputado en el estadio Monumental.

Un duelo cargado de emociones que comenzó con los azules abriendo el marcador con obra de Franco Fernández, con un tremendo contragolpe para la visita.

Luego fue Rodrigo Catalán quien marcó la igualdad para el conjunto de Colo Colo y poniendo emoción al duelo en la cancha 2 del Monumental, aunque no sería por mucho.

Porque luego Vicente Fernández y Diego Cofré ampliaron el marcador para la U, mientras que un segundo descuento de Vicente Martínez, cerró el marcador favorable para el Bulla.

La U se impuso en el Monumental. Foto: U de Chile

La U celebró en el Monumental

Una de las figuras del partido fue Vicente Ramírez, quien ya ha jugado minutos en el primer equipo de Universidad de Chile con Fernando Gago, donde manifestó su emoción con la victoria en el Monumental.

“Era un partido distinto, pero al final es un partido más del campeonato. Nosotros demostramos lo que queríamos hacer y ganamos”, comentó el atacante de los azules.

“Estoy contento. Este partido era una semana distinta, contra un rival al que uno siempre quiere ganarle. Queríamos demostrar lo que es la U y lo hicimos. Estoy muy feliz”, finalizó.

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