El principal relator de la Premier League en ESPN criticó al cuadro inglés por no aprovechar las cualidades del chileno para salir del mal momento actual.

El delantero chileno Darío Osorio debió mirar desde la banca la humillante derrota que el Crystal Palace sufrió por 5-0 de visita ante el Brighton por la jornada 7 de la Premier League. Y su rostro por no ver acción ya se hizo viral.

Tras percatarse que el técnico francés Pierre Sage no lo utilizaría como un revulsivo para achicar las diferencias, el oriundo de Hijuelas no ocultó su pena y en la transmisión televisiva se vio cómo tenía la mirada perdida hacia el horizonte.

Esto provocó la furia de Juan Manuel “Bambino” Pons, el principal relator de la Premier League en la cadena ESPN, quien se enojó con el cuadro de Londres por no poner a Osorio en cancha y recordó la millonaria cifra que desembolsaron por su fichaje.

“Pagar 25 millones para no poner a un jugador ni siquiera cinco minutos en un equipo chico como el Palace es insólito. No lo pone a Osorio, mira la cara que tiene el pobre”, reflexionó el narrador que precisamente llevó la acción del duelo a la pantalla chica.

El duro paso de Darío Osorio por Crystal Palace

El surgido en Universidad de Chile pasó de ser una figura importante en el Midtjylland de Dinamarca, donde fue campeón, titularísimo y un ídolo de la afición, a llegar al cuadro inglés que venía de ganar la campaña anterior el título de la UEFA Conference League.

Sin embargo, la realidad es que Darío Osorio no entra en los planes del técnico francés Pierre Sage, quien no lo usa en los duelos de Premier League, mas sí para los otros compromisos que tiene Crystal Palace, ya sea en Carabao Cup como en Europa League.

Hasta el momento, en su paso por Inglaterra, el zurdo de 22 años suma un total de apenas 75 minutos en tres encuentros, sin registrar goles ni asistencias. Recordemos que está cedido por una temporada, con una opción obligatoria de compra cercana a los US$30 millones de dólares.

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¿Cuándo podría jugar el chileno?

Por la tercera fecha de la UEFA Europa League, el Crystal Palace de Darío Osorio visitará al Besiktas en Turquía, el duelo se disputará el jueves 22 de octubre desde las 16:00 horas.

En síntesis